Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana heeft zich uitgelaten over zijn ploegmaat bij de nationale ploeg, Romelu Lukaku. En het minste wat je kan zeggen, is dat hij niet zuinig was met lof.

Afgelopen vrijdag heeft contentcreator Just Riadh een video uitgebracht op zijn YouTube-kanaal waarin hij 48 uur lang in het leven van Amadou Onana duikt. De YouTuber kreeg een inkijk in het privéleven van de Rode Duivel, die hem onder meer een deel liet zien van zijn collectie shirts die hij met andere spelers heeft geruild.

In die collectie zat ook dat van Romelu Lukaku. De twee spelers ruilden hun shirt na een wedstrijd tussen Lille en Chelsea in de Champions League. Nadat hij dat shirt van Romelu Lukaku had getoond, gaf Amadou Onana meteen ook zijn mening over de spits.

Amadou Onana over Romelu Lukaku

De middenvelder toonde het respect dat hij voor Romelu Lukaku heeft: "Hij is echt een grote broer voor mij. Een heel vriendelijke kerel. Een topspeler die bezig is aan een grote carrière."

"Hij heeft gespeeld bij Inter, Napoli, Chelsea, Manchester United... Het is iemand die niet genoeg waardering krijgt. Ik vind dat, als we het over grote spitsen hebben... Met het aantal doelpunten dat hij heeft gemaakt en het aantal trofeeën dat hij heeft gewonnen, moet hij in dat soort gesprekken genoemd worden", voegde hij eraan toe.

Lees ook... Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal
Amadou Onana benadrukte het atypische profiel van Big Rom: "Je vindt geen twee Lukaku's. Er is niemand anders met hetzelfde postuur die dezelfde dingen kan. Als je tegen hem speelt en hij staat met de rug naar doel, is het lastig. Hij is een beetje kleiner dan ik, 1,91 m, maar qua spiermassa zijn dat jij (Just Riadh) plus je cameraman samen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
West Ham Utd
Amadou Onana
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

18:30
Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

18:20
Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

18:00
Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

17:30
1
Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

16:30
1
Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

16:00
2
Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

15:45
"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

15:00
Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

08:45
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

14:15
Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

14:00
Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

13:30
OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

13:00
19
Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

12:20
3
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

12:40
2
'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

12:00
3
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
4
Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

11:00
7
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

10:40
2
Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

10:20
Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

10:00
Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

09:30
Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

09:00
1
Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

08:20
Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

08:10
1
Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

07:41
7
Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

07:00
5
Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

06:30
2
Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

23:00
Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

22:30
1
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

21:55
1
Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

21:40
'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

21:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 0-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 21:00 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 22/03 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 22/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 22/03 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Is België toptalent Rayane Bounida kwijt? Speler en bond geven duidelijk signaal Geert66 Geert66 over Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder' Demogorgon Demogorgon over Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht' The Purple Knight The Purple Knight over Francs Borains - KV Kortrijk: 4-1 TIGERMANIA TIGERMANIA over Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje" Goro Goro over Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved