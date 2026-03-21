Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Amadou Onana heeft zich uitgelaten over zijn ploegmaat bij de nationale ploeg, Romelu Lukaku. En het minste wat je kan zeggen, is dat hij niet zuinig was met lof.

Afgelopen vrijdag heeft contentcreator Just Riadh een video uitgebracht op zijn YouTube-kanaal waarin hij 48 uur lang in het leven van Amadou Onana duikt. De YouTuber kreeg een inkijk in het privéleven van de Rode Duivel, die hem onder meer een deel liet zien van zijn collectie shirts die hij met andere spelers heeft geruild.

In die collectie zat ook dat van Romelu Lukaku. De twee spelers ruilden hun shirt na een wedstrijd tussen Lille en Chelsea in de Champions League. Nadat hij dat shirt van Romelu Lukaku had getoond, gaf Amadou Onana meteen ook zijn mening over de spits.

Amadou Onana over Romelu Lukaku

De middenvelder toonde het respect dat hij voor Romelu Lukaku heeft: "Hij is echt een grote broer voor mij. Een heel vriendelijke kerel. Een topspeler die bezig is aan een grote carrière."

"Hij heeft gespeeld bij Inter, Napoli, Chelsea, Manchester United... Het is iemand die niet genoeg waardering krijgt. Ik vind dat, als we het over grote spitsen hebben... Met het aantal doelpunten dat hij heeft gemaakt en het aantal trofeeën dat hij heeft gewonnen, moet hij in dat soort gesprekken genoemd worden", voegde hij eraan toe.

Amadou Onana benadrukte het atypische profiel van Big Rom: "Je vindt geen twee Lukaku's. Er is niemand anders met hetzelfde postuur die dezelfde dingen kan. Als je tegen hem speelt en hij staat met de rug naar doel, is het lastig. Hij is een beetje kleiner dan ik, 1,91 m, maar qua spiermassa zijn dat jij (Just Riadh) plus je cameraman samen."