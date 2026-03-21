Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Wat enkele maanden geleden nog een twijfelgeval was, groeit stilaan uit tot een opmerkelijk verhaal bij Royal Antwerp FC. Glenn Bijl knokte zich van testspeler naar basisspeler en lijkt steeds belangrijker te worden binnen de ploeg.

Bij zijn komst temperde de Nederlander zelf de verwachtingen. “Mijn verwachtingen waren niet groots”, geeft hij toe in GvA. “Marc Overmars zei me: ‘pakken wat je kunt pakken’. Dat heb ik gewoon gedaan.” Na enkele vroege basisplaatsen verdween hij opnieuw naar de achtergrond, maar opgeven deed hij niet: “Op training bleef ik alles geven, om te tonen: zo hoort het.”

In de winter mocht Bijl zelfs uitkijken naar een nieuwe club, maar intussen startte hij drie wedstrijden op rij. Zijn mentaliteit lijkt hem nu te belonen. “Voor jullie is dat misschien moeilijk te zien, maar ik ben wel een strijder”, klinkt het. “Met de jaren ben ik meer een allrounder geworden.”

Glenn Bijl hoopt bij Antwerp te mogen blijven

Opvallend is zijn rol centraal in de verdediging. “Schrik had ik niet”, zegt Bijl daarover. “Op training stond ik daar al vaker. En eerlijk: links of rechts maakt mij niet uit. Ik wil gewoon spelen en mijn job doen.”

De fysieke aard van het Belgische voetbal ligt hem duidelijk. “Het is hier bijna elk weekend ‘bijltjesdag’”, lacht hij. “Maar dat past bij mij en ook bij Antwerp. Het voetbal is niet altijd top, maar strijd leveren we bijna altijd.”

Na vier jaar bij Krylia Sovetov Samara, waar hij ook de onrust rond de oorlog in Oekraïne meemaakte, lijkt Bijl nu zijn plek te hebben gevonden. “Toen dat begon, was het even paniek”, blikt hij terug. “Maar nu zit ik hier goed. Met mijn gezin vlakbij het stadion… wie kan zich hier nu niet goed voelen?”