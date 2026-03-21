Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

Rudi Garcia heeft ervoor gekozen om Thorgan Hazard niet op te roepen voor de komende interlandbreak. Dat komt niet echt als een verrassing, al stond de Belg wel op het lijstje van mogelijke geselecteerden. Jérémy Taravel reageerde op de afwezigheid van zijn speler in de selectie.

De niet-selectie van de Belg is uiteindelijk goed nieuws voor Anderlecht, dat zo niet het risico loopt hem met een blessure kwijt te raken. "Het is de keuze van de bondscoach", begon Jérémy Taravel op de persconferentie zeer duidelijk.

Thorgan Hazard focust op Anderlecht

"Thorgan heeft gescoord, hij heeft goede matchen gespeeld. Misschien was het nu niet meteen een prioriteit voor hem. Het laat hem ook toe om gefocust te blijven op Anderlecht." Een te verdedigen keuzen van de bondscoach?

Rudi Garcia legde op de persconferentie zijn keuze uit om hem niet te selecteren : "We kennen zijn kwaliteiten en zijn carrière. Hij is momenteel best goed bezig, helpt Anderlecht waarschijnlijk de Champions' Play-offs te halen. Maar ik heb al gezegd dat er twee elementen zijn om rekening mee te houden: ik geef voorrang aan de groep die de kwalificaties heeft afgewerkt, en waar we tevreden over zijn, en de mogelijkheid om nieuwe, jonge spelers te bekijken."

Nog hoop voor Hazard richting WK?

Thorgan valt in geen van beide categorieën. "Aan de spelers die niet op deze lijst staan, zeg ik: blijf uitblinken bij je club, want maart is juni niet, en dan volgt de definitieve lijst", mag Thorgan Hazard toch nog wat hoop koesteren.

De Rode Duivels werken enkele oefenmatchen af in aanloop naar het WK 2026. De manschappen van Rudi Garcia trekken naar de Verenigde Staten om het op te nemen tegen de USA op 28 maart en tegen Mexico op 1 april.