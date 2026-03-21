Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

Iets na Nieuwjaar leek de wereld nog aan de voeten te liggen van Hans Cornelis en Sporting Charleroi. Er mocht gedroomd worden van de top-6 en de Champions' Play-offs en na de heenronde van de halve finales van de Beker van België was ook de Heizel niet veraf.

Charleroi leek op weg naar een heel mooi 2026, maar daarna liep het echter snel mis. De finale werd gemist en in de competitie ging het ook van kwaad naar erger. Geen Champions' Play-offs dus, maar een negatieve reeks.

Charleroi mathematisch zeker van de redding, maar er zat meer in ...

Met 34 punten zijn ze mathematisch zeker van de redding met nog één speeldag te gaan, maar een dikke twee maanden geleden had iedereen wel beter verwacht dan de huidige elfde plaats in het klassement van de Jupiler Pro League.

Filip Joos bond de kat de bal aan in 90 Minutes: "Het kantelpunt voor Charleroi was echt die wedstrijd tegen Cercle Brugge zonder hun sterkste ploeg. Dat is natuurlijk achteraf spreken, maar het is wel een gegeven dat het een kantelpunt was."

Charleroi is op zoek naar een nieuw elan

"De voetbalgoden hebben hun op dat moment ook op een of andere manier verlaten. Titraoui met die kopbal, ... Niets lukt nog, de keeper gaat in de fout, het is niet dat ze plots zoveel slechter spelen dan daarvoor."



"Ze hebben OH Leuven een uur lang belachelijk gemaakt, dus daar ligt het niet aan. Ze geven geen wedstrijden weg, maar het zit allemaal niet mee", aldus Filip Joos in zijn analyse. Aan de Zebra's om in de Europe Play-offs de rug te rechten?