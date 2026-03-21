"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

Voormalig Standard Luik-speler Paul-José Mpoku heeft een punt gezet achter zijn carrière. De Congolese international blikt terug op een parcours met hoogtepunten, maar ook met enkele gemiste kansen.

Mpoku doorliep in zijn jonge jaren alle Belgische jeugdselecties en droeg er zelfs regelmatig de aanvoerdersband. Toch bleef een oproep voor de Rode Duivels uit. “Ik heb alle jeugdreeksen gespeeld, vaak als kapitein. Maar een echte kans bij de nationale ploeg kwam er niet”, vertelt hij bij La DH.

Volgens Mpoku speelde zijn clubkeuze daarin een rol. “Als ik bij RSC Anderlecht had gespeeld, was ik zeker opgeroepen voor de Rode Duivels. Dat was toen bijna vanzelfsprekend”, klinkt het opvallend scherp.

Mpoku heeft geen spijt van zijn keuze voor Congo

Bij Standard kende hij nochtans sterke periodes, onder meer in Europa. “Ik heb de ploeg op een bepaald moment gedragen, in de Europa League en in de competitie, met goals en assists”, aldus Mpoku, die zich een sleutelfiguur voelde op Sclessin.

Uiteindelijk koos hij ervoor om uit te komen voor Congo, een beslissing waar hij nog steeds achter staat. “Ik heb geen spijt. We hadden toen een sterk project met spelers als Bakambu, Kakuta en Dieumerci Mbokani. We hebben mee de weg geopend voor andere spelers met dubbele nationaliteit.”



Vandaag kijkt Mpoku met trots terug op die keuze en de impact ervan. “Spelers hebben nu kansen die wij vroeger niet hadden. Wij hebben daarvoor gevochten, en daar ben ik trots op”, besluit de ex-Rouche.

