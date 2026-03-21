Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels
Geen Thibaut Courtois tijdens de volgende interlandbreak bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid moet geblesseerd verstek geven.

Geen Courtois bij de Rode Duivels

Het was een opvallend bericht dat Thibaut Courtois opnieuw geblesseerd raakte, vlak voor de interlandbreak met de Rode Duivels. Ook Johan Boskamp trok meteen zijn conclusies.

Wat hij dacht? “Hetzelfde als iedereen: dat ie gewoon geen zin had in dat tripje naar Amerika”, vertelt de Nederlandse analist met een brede glimlach aan Het Belang van Limburg.

Maar uiteindelijk bleek het wel te kloppen. “Zes tot acht weken zelfs. Dat is toch niet lekker zo dicht tegen het WK aan”, gaat Boskamp verder.

De Bruyne en Lukaku mee met nationale ploeg

Zeker omdat Courtois bijzonder goed bezig was. “Het is te hopen voor jullie dat ie snel weer de oude is, want hij verkeerde in bloedvorm. Gelukkig heeft België met Senne Lammens en Matz Sels nog twee andere uitstekende doelmannen.”

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er wel opnieuw bij en dat vindt Boskamp bijzonder goed nieuws. “Zeker voor Lukaku nu hij bij Napels uit de ploeg wordt gehouden door die Hojlund. Het zou mooi zijn als hij een paar doelpuntjes kon meepikken bij de nationale ploeg om zich weer helemaal te lanceren”, besluit de Nederlander.

Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

23:00
Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

21:58
Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

19:30
Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

07:00
Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

21:00
📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

20:15
Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

19:00
Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

3
Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

18:00
Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

16:00
Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

17:30
'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

12:00
Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

17:00
Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

16:30
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30
Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

46
Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

1
Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

7
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

14:00
Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

13:30
19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

5
Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

7
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

2
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

09:00
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

10:40
Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

08:45
Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

