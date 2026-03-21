Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Geen Thibaut Courtois tijdens de volgende interlandbreak bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid moet geblesseerd verstek geven.

Het was een opvallend bericht dat Thibaut Courtois opnieuw geblesseerd raakte, vlak voor de interlandbreak met de Rode Duivels. Ook Johan Boskamp trok meteen zijn conclusies.

Wat hij dacht? “Hetzelfde als iedereen: dat ie gewoon geen zin had in dat tripje naar Amerika”, vertelt de Nederlandse analist met een brede glimlach aan Het Belang van Limburg.

Maar uiteindelijk bleek het wel te kloppen. “Zes tot acht weken zelfs. Dat is toch niet lekker zo dicht tegen het WK aan”, gaat Boskamp verder.

Zeker omdat Courtois bijzonder goed bezig was. “Het is te hopen voor jullie dat ie snel weer de oude is, want hij verkeerde in bloedvorm. Gelukkig heeft België met Senne Lammens en Matz Sels nog twee andere uitstekende doelmannen.”

Lees ook... Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois›

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er wel opnieuw bij en dat vindt Boskamp bijzonder goed nieuws. “Zeker voor Lukaku nu hij bij Napels uit de ploeg wordt gehouden door die Hojlund. Het zou mooi zijn als hij een paar doelpuntjes kon meepikken bij de nationale ploeg om zich weer helemaal te lanceren”, besluit de Nederlander.