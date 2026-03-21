Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

Westerlo deed het dit seizoen met een wel zeer jong elftal in de competitie. Maar youngsters zomaar kansen, dat is niet wat Issame Charaï als trainer voor ogen heeft in de play-offs.

Jongste basiself van Westerlo

De gemiddelde leeftijd van het elftal van Westerlo lag het voorbije seizoen vaak onder de 23 jaar. Daarmee is het het jongste basiselftal in de Jupiler Pro League.

Al doet de coach van Westerlo het zeker niet om enkel jonge gasten op te stellen, want ook ouderdomsdekens Roman Neustädter (38) en Serhiy Sydorchuk (34) pakken hun minuten.

Charaï kijkt niet naar de leeftijd, maar de KPI’s, of Key Performance Indicators. Daarmee wordt de individuele vooruitgang van een speler aangegeven.

“Die zijn allemaal in stijgende lijn en het is positief dat zelfs spelers als Roman en Serhiy op hun leeftijd hun fysieke waarden nog verbeteren. Serhiy heeft dit seizoen zelfs zijn match high speed verbeterd”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Europe Play-offs winnen



Voor Charaï is het seizoen nog niet voorbij. Experimenteren zal hij in de play-offs dan ook niet doen. ““De club heeft veel investeringen gedaan en droomt van Europees voetbal. Ik zie nog steeds een groep die enorm gemotiveerd is. Voor mij is PO2 dan ook geen moment om jongens 'een kans' te geven”, besluit hij. “Daarmee doe je ze zelf ook geen plezier.”