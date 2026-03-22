Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Hugo Cuypers zet zijn sterke reeks in de MLS voort. De Belgische spits scoorde voor de vierde keer in vier matchen en neemt Chicago op sleeptouw.

Hugo Cuypers blijft maar raak treffen in de Verenigde Staten. Met een vierde goal in vier matchen loodste de Belgische spits Chicago Fire naar een nieuwe 2-1-zege tegen Philadelphia.

In bloedvorm dit seizoen

Beslissend bij beide doelpunten van zijn ploeg: de ex-Buffalo bevestigt dat hij aan het begin van het MLS-seizoen in topvorm is. Hij duikt overal op en voelt de juiste momenten perfect aan. Hij is op dit moment de zesde topschutter van de competitie.

Ondanks de afstand heeft de goalgetter de nationale ploeg niet uit zijn hoofd gezet. De Belg wil met de Rode Duivels het WK spelen en herhaalde dat al meermaals. Als Rudi Garcia hem belt, staat hij klaar.

Vorig seizoen maakte hij 21 doelpunten voor zijn ploeg. Cuypers is de voorbije maanden uitgegroeid tot een constante, efficiënte speler vol vertrouwen.

Te veel concurrenten?



Maar de concurrentie is moordend. Romelu Lukaku is terug, Loïs Openda is plan B en Lucas Stassin komt sterk opzetten bij Saint-Etienne. En vergeet niet dat de MLS niet in zijn voordeel speelt, zelfs niet met zulke prestaties.