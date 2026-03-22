Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Muzamel Rahmat
Hugo Cuypers zet zijn sterke reeks in de MLS voort. De Belgische spits scoorde voor de vierde keer in vier matchen en neemt Chicago op sleeptouw.

Hugo Cuypers blijft maar raak treffen in de Verenigde Staten. Met een vierde goal in vier matchen loodste de Belgische spits Chicago Fire naar een nieuwe 2-1-zege tegen Philadelphia.

In bloedvorm dit seizoen

Beslissend bij beide doelpunten van zijn ploeg: de ex-Buffalo bevestigt dat hij aan het begin van het MLS-seizoen in topvorm is. Hij duikt overal op en voelt de juiste momenten perfect aan. Hij is op dit moment de zesde topschutter van de competitie.

Ondanks de afstand heeft de goalgetter de nationale ploeg niet uit zijn hoofd gezet. De Belg wil met de Rode Duivels het WK spelen en herhaalde dat al meermaals. Als Rudi Garcia hem belt, staat hij klaar.

Vorig seizoen maakte hij 21 doelpunten voor zijn ploeg. Cuypers is de voorbije maanden uitgegroeid tot een constante, efficiënte speler vol vertrouwen.

Te veel concurrenten?


Maar de concurrentie is moordend. Romelu Lukaku is terug, Loïs Openda is plan B en Lucas Stassin komt sterk opzetten bij Saint-Etienne. En vergeet niet dat de MLS niet in zijn voordeel speelt, zelfs niet met zulke prestaties.

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

Major League Soccer

 Speeldag 5
Toronto FC Toronto FC 2-1 Columbus Crew Columbus Crew
Philadelphia Union Philadelphia Union 1-2 Chicago Fire Chicago Fire
Nashville SC Nashville SC 5-0 Orlando City Orlando City
Charlotte FC Charlotte FC 6-1 New York Red Bulls New York Red Bulls
Atlanta United FC Atlanta United FC 0-0 D.C. United D.C. United
FC Dallas FC Dallas 4-3 Houston Dynamo Houston Dynamo
St. Louis City St. Louis City 3-1 New England Revolution New England Revolution
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1-4 Colorado Rapids Colorado Rapids
Austin FC Austin FC 0-0 Los Angeles FC Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 0-1 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
FC Cincinnati FC Cincinnati 4-3 CF Montreal CF Montreal
New York City FC New York City FC 2-3 Inter Miami CF Inter Miami CF
Minnesota United Minnesota United 0-0 Seattle Sounders Seattle Sounders
Portland Timbers Portland Timbers 1-1 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
San Diego Zest FC San Diego Zest FC 23/03 Real Salt Lake Real Salt Lake

