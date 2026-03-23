Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

De ontgoocheling was groot bij RSC Anderlecht na de nederlaag tegen Cercle Brugge. Ook Nathan De Cat spaarde zijn ploeg niet na afloop en wees op de bijzonder zwakke start van de wedstrijd. Achteraf ging hij vol schaamte naar de supporters, al was hij de enige die gespaard bleef.

“We begonnen gewoon slecht”, klonk het eerlijk bij de 17-jarige middenvelder. “Ik denk dat we het in de eerste helft al een beetje hebben weggegeven. Dat gebeurt soms, maar het maakt het daarna wel moeilijk.”

Volgens De Cat kwam Anderlecht nadien wel beter in de partij, zonder echt het gewenste niveau te halen. “In de tweede helft was het iets beter, maar nog altijd niet zoals we het wilden. We dachten dat we na de gelijkmaker konden doorduwen, maar dat lukte niet.”

De jonge middenvelder zag vooral waar het fout liep tegen Cercle. “Zij speelden heel direct naar voren. Wij lieten te veel ruimte en wonnen de duels en tweede ballen niet. Dan maak je het hen makkelijk.”

Afwezigen waren geen excuus voor Nathan De Cat

Toch wil De Cat zich niet verschuilen achter excuses, ondanks enkele belangrijke afwezigen zoals Saliba, Llansana en Camara. “We hebben genoeg kwaliteit in deze ploeg. Normaal mag dat geen probleem zijn”, stelde hij duidelijk.

Tijdens de wedstrijd sloop er ook nervositeit in de ploeg. Zeker toen ze zelf 1-3 in het krijt stonden en Genk op dat moment 0-2 aan het winnen was in La Louvière. “Op een bepaald moment begin je te panikeren, zeker als je weet wat er op het spel staat. Maar we wilden gewoon winnen, dat was het belangrijkste.”



Voor De Cat persoonlijk was het sowieso een bijzondere periode, want hij werd opgeroepen door Rudi Garcia voor de stage met de Rode Duivels in de Verenigde Staten. “Ik ben een beetje verdrietig door vandaag, maar ook heel blij. Ik had dit niet echt verwacht, zeker omdat ik geen Europees voetbal speel. Ik ga er vooral van genieten en me proberen te integreren.”