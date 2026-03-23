Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

OH Leuven scoorde in de laatste minuten tegen Royal Antwerp FC en zo moet Zulte Waregem ondanks een overwinning tegen Charleroi toch naar de Relegation Play-offs. Heeft dat ook gevolgen voor Steve Colpaert?

Steve Colpaert heeft Zulte Waregem niet rechtstreeks via de top-12 in de Jupiler Pro League weten te houden en dus zal het voor Essevee in de Relegation Play-offs moeten. Rest de vraag of dat met Colpaert zal zijn.

Steve Colpaert spreekt over zijn toekomst

Essevee ging zich na de twee wedstrijden in de reguliere competitie onder Colpaert buigen over het trainersdossier. Ondertussen werd Soren Krogh al genoemd als mogelijke nieuwe trainer, maar er is nog geen nieuws vanop dat front.

De Deen was nochtans transfervrij, maar Essevee wilde afwachten hoe Colpaert het zou doen met oog op eventuele redding. De zege tegen Charleroi deed deugd, maar het team bleef wel dertiende en moet zo alsnog de Relegation Play-offs in.

Wie wordt coach in de Relegation Play-offs?

De kans dat ze daarin alsnog degraderen lijkt gezien de grote kloof met Dender wel zeer gering en dus is de vraag wat de club zal doen. “Ik weet nog niets meer over mijn toekomst. Misschien dat er meer duidelijkheid komt in de komende dagen."

"Mijn ambitie is om op een dag T1 te worden, maar we zullen wel zien. Ik werk voor Zulte Waregem en voor mij maakt het niet uit in welke rol ik zal functioneren. Het zou leuk zijn om verder te doen als hoofdcoach, maar ik doe hier alles met plezier", aldus Steve Colpaert over de zaak tegen Het Nieuwsblad.