Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Beerschot heeft stevig uitgehaald op het veld van Patro Eisden. Het werd een duidelijke 0-4, met een 0-2 stand bij de rust. De thuisploeg kon amper een vuist maken en noteerde slechts één schot tussen de palen.

Coach Stijn Stijnen was na afloop duidelijk. “Vandaag moeten we nederig zijn”, zuchtte hij bij HLN. “Na die vroege tegengoal moet je reageren, maar dat hebben we niet gedaan.”

Die opener viel al snel, toen Thibaud Vula een rebound binnen tikte na een ongelukkige tussenkomst van doelman Devriendt. Beerschot bleef daarna de wedstrijd controleren en verdubbelde na een halfuur de voorsprong via een rommelige fase.

Volgens Stijnen werd zijn ploeg op alle vlakken overtroffen. “In de omschakeling, in intensiteit en aan de bal. We kwamen overal tekort”, gaf hij toe na een moeilijke avond voor zijn team.

Patro Eisden onderging tegen Beerschot de wet van de sterkste

Na de rust leek Patro even hoop te putten uit een zeldzame kans, maar die ging verloren. Aan de overkant sloeg Beerschot meteen opnieuw toe en was de wedstrijd definitief gespeeld. “Het was de wet van de sterkste. Een totale non-prestatie van ons”, klonk het hard.



Met nog een strafschopdoelpunt erbij liep de score verder op tot 0-4. Stijnen kon alleen maar concluderen: “Beerschot is de meest dominante ploeg die we dit seizoen al tegenkwamen.” De bezoekers lijken zo klaar voor de promotie-play-offs, terwijl Patro zich zal moeten herpakken na deze zware nederlaag.