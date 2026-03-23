Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Georges-Louis Bouchez is geen voorstander van een hervorming van de Pro League, of het nu om de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League gaat. Dat heeft hij nog maar eens herhaald voor iedereen die het maar wil horen.

De situatie van Francs Borains is behoorlijk paradoxaal: hun dertiende plaats kan, door het reglement dat de drie U23-ploegen onder hen in het klassement beschermt, alsnog degradatie naar de Eerste Amateurklasse van het ACFF betekenen.

Georges-Louis Bouchez maakt zich zorgen over Belgisch voetbal

Dat scenario ergert vooral Georges-Louis Bouchez. Maar de voorzitter van Francs Borains maakt zich ook zorgen over het lot van de hoogste afdeling, en dan vooral over het afschaffen van de play-offs. Dat stelde hij gisteren nog vast tijdens de multilive van de laatste speeldag van de reguliere fase.

"Vanavond hebben bijna alle matchen in de Pro League een specifiek belang met het oog op de kwalificatie voor de play-offs. Stel je dezelfde matchen volgend jaar voor, zonder enig belang", begon hij op zijn sociale media.

Minder suspense en aantrekkingskracht op het einde van het seizoen?

"We hadden een van de meest aantrekkelijke systemen van het Europese voetbal, maar sommigen vonden dat ze moesten terugkeren naar een model dat niemand nog wilde. Het is nooit te laat om een domme zet te stoppen."

Sterke overtuigingen die doen vermoeden dat hij zich stevig zal vastbijten in de onderhandelingen aan het einde van het seizoen over het nieuwe format, dat nog altijd ter discussie staat. Het laatste woord is nog niet gezegd ...



