Johan Walckiers
Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak"
Foto: © photonews

Jimmy De Wulf heeft zijn interimperiode bij Cercle Brugge in schoonheid afgesloten. De Vereniging won op het veld van RSC Anderlecht en gaf zo een stevige vertrouwensboost richting de Relegation Play-downs. Dankzij de winst is Cercle eigenlijk al zo goed als zeker van het behoud.

12 punten voorsprong op Dender en slechts zes matchen te spelen... Er moet al héél veel gebeuren als Cercle nog als laatste eindigt in de play-downs. Voor De Wulf was het een bijzonder moment. “Ik ben trots. Ik had ambitie voor deze wedstrijd en ik ga deze overwinning vieren op de bus met de ploeg”, klonk het na afloop. “Vooral dat we Anderlecht hebben geklopt, doet enorm veel deugd.”

Cercle begon scherp aan de wedstrijd en voerde het plan perfect uit. “We wisten dat het hier moeilijk zou worden. We hebben heel realistisch gevoetbald en aanvaard dat we kansen gingen moeten weggeven”, legde De Wulf uit.

De coach was vooral onder de indruk van de mentaliteit van zijn spelersgroep. “Ik ben heel trots op het blok dat mijn team heeft neergezet. Anderlecht vond niet echt de ruimtes die ze zochten en mijn spelers zijn tot het uiterste gegaan.”

Jimmy De Wulf was heel trots op zijn korte interim-periode

Sportief gezien doet de zege ook deugd in het klassement. Cercle was al zeker van de play-downs, maar vergroot zijn voorsprong op FCV Dender EH tot twaalf punten. Met nog zes wedstrijden te gaan lijkt het behoud zo zo goed als verzekerd.

Voor De Wulf zelf betekent dit ook het einde van zijn rol als interimcoach. “We zien wel wat er nu voor mij volgt”, bleef hij nuchter. Met de komst van Lars Friis neemt een nieuwe man het roer over.

Van revanchegevoelens is er bij De Wulf geen sprake, ondanks een gelijkaardig scenario vorig seizoen. Toen moest hij ook Cercle redden en deed dat. Toch kwam er een nieuwe coach en werd hij bedankt als hoofdcoach. “Het is geen wraak. Ik ben gewoon trots op mijn ploeg en op het werk dat we als staf hebben geleverd. Als je ziet hoe die jongens vandaag door het vuur gaan, dat doet echt deugd.”
 

Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

Enkele Anderlecht-spelers moeten zich zorgen maken over hun plaats: "Voor hen zal er geen plaats zijn"

Toch nog heuglijk nieuws in de Antwerp-familie: zoon van trainer Joseph Oosting is vader geworden

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

