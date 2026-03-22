Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak"

Jimmy De Wulf heeft zijn interimperiode bij Cercle Brugge in schoonheid afgesloten. De Vereniging won op het veld van RSC Anderlecht en gaf zo een stevige vertrouwensboost richting de Relegation Play-downs. Dankzij de winst is Cercle eigenlijk al zo goed als zeker van het behoud.

12 punten voorsprong op Dender en slechts zes matchen te spelen... Er moet al héél veel gebeuren als Cercle nog als laatste eindigt in de play-downs. Voor De Wulf was het een bijzonder moment. “Ik ben trots. Ik had ambitie voor deze wedstrijd en ik ga deze overwinning vieren op de bus met de ploeg”, klonk het na afloop. “Vooral dat we Anderlecht hebben geklopt, doet enorm veel deugd.”

Cercle begon scherp aan de wedstrijd en voerde het plan perfect uit. “We wisten dat het hier moeilijk zou worden. We hebben heel realistisch gevoetbald en aanvaard dat we kansen gingen moeten weggeven”, legde De Wulf uit.

De coach was vooral onder de indruk van de mentaliteit van zijn spelersgroep. “Ik ben heel trots op het blok dat mijn team heeft neergezet. Anderlecht vond niet echt de ruimtes die ze zochten en mijn spelers zijn tot het uiterste gegaan.”

Jimmy De Wulf was heel trots op zijn korte interim-periode

Sportief gezien doet de zege ook deugd in het klassement. Cercle was al zeker van de play-downs, maar vergroot zijn voorsprong op FCV Dender EH tot twaalf punten. Met nog zes wedstrijden te gaan lijkt het behoud zo zo goed als verzekerd.

Voor De Wulf zelf betekent dit ook het einde van zijn rol als interimcoach. “We zien wel wat er nu voor mij volgt”, bleef hij nuchter. Met de komst van Lars Friis neemt een nieuwe man het roer over.



Lees ook... Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"›

Van revanchegevoelens is er bij De Wulf geen sprake, ondanks een gelijkaardig scenario vorig seizoen. Toen moest hij ook Cercle redden en deed dat. Toch kwam er een nieuwe coach en werd hij bedankt als hoofdcoach. “Het is geen wraak. Ik ben gewoon trots op mijn ploeg en op het werk dat we als staf hebben geleverd. Als je ziet hoe die jongens vandaag door het vuur gaan, dat doet echt deugd.”

