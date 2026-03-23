"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

RSC Anderlecht heeft de Champions' Play-offs weten te bereiken. De manier waarop doet echter niet meteen het beste vermoeden. Tegen Cercle Brugge werd in eigen huis zelfs verloren met 2-3 en gelukkig werd erger vermeden.

RSC Anderlecht toonde geen geweldige dingen in eigen huis tegen Cercle Brugge. En dat is eigenlijk nog een stevig eufemisme. Paars-wit mag achteraf dankbaar zijn dat Genk naast vijf doelpunten te scoren er ook veel vermijdbare goals slikte om zo niet in de problemen te komen.

Supporters ziedend na slechte match Anderlecht

Slotsom van de supporters na de wedstrijd? Het was simpelweg te weinig wat paars-wit op de mat bracht. Op geen enkel moment konden ze aanspraak maken op de overwinning en richting de Champions' Play-offs is er werk aan de winkel.

"Op deze manier verliezen we alle wedstrijden in de play-offs", waren ze bij Anderlecht zelf ook niet te beroerd om toe te geven dat het echt niet goed was wat paars-wit op de mat bracht. Heel wat spelers zakten door het ijs.

Augustinsson zakt door het ijs bij Anderlecht

Wie zeker geen goede wedstrijd speelde was Ludwig Augustinsson. In zowel Nederlandstalige als Franstalige kranten kreeg hij slechte rapportpunten: 4 op 10 en zelfs 3 op 10. En ook de supporters zagen met lede ogen aan dat hij heel traag acteerde op bepaalde momenten.

Normaal gezien is hij nochtans zeker niet slecht, dus het is tekenend dat ook een speler als hij onderuit gaat. En niet bemoedigend ook met oog op de play-offs. Een bloemlezing van de reacties op X is veelzeggend:



Lees ook... Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"›

Inderdaad, vond ik niet de slechste vandaag. Augustinsson was slecht — Dries De Hoof (@driesdehoof97) March 22, 2026

Augustinsson wil geen moeilijke pass van Mario, speel maar naar een ander, geeft verschillende slechte passes, w constant voorbj gelopen maar onze supporters ....die Sardella, he.....🙄 #andcer — Sooike Cee (@SooikeC) March 22, 2026

Waren degreef, stroeykens, cvetkovic, thorgan... goe misschien? Je hebt met rits een minima aan ervaring en Maamar is beter dan een Sardella of een Augustinsson die namelijk slecht was vandaag — Dries De Hoof (@driesdehoof97) March 22, 2026