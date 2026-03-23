"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs
Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft de Champions' Play-offs weten te bereiken. De manier waarop doet echter niet meteen het beste vermoeden. Tegen Cercle Brugge werd in eigen huis zelfs verloren met 2-3 en gelukkig werd erger vermeden.

RSC Anderlecht toonde geen geweldige dingen in eigen huis tegen Cercle Brugge. En dat is eigenlijk nog een stevig eufemisme. Paars-wit mag achteraf dankbaar zijn dat Genk naast vijf doelpunten te scoren er ook veel vermijdbare goals slikte om zo niet in de problemen te komen.

Supporters ziedend na slechte match Anderlecht

Slotsom van de supporters na de wedstrijd? Het was simpelweg te weinig wat paars-wit op de mat bracht. Op geen enkel moment konden ze aanspraak maken op de overwinning en richting de Champions' Play-offs is er werk aan de winkel.

"Op deze manier verliezen we alle wedstrijden in de play-offs", waren ze bij Anderlecht zelf ook niet te beroerd om toe te geven dat het echt niet goed was wat paars-wit op de mat bracht. Heel wat spelers zakten door het ijs.

Augustinsson zakt door het ijs bij Anderlecht

Wie zeker geen goede wedstrijd speelde was Ludwig Augustinsson. In zowel Nederlandstalige als Franstalige kranten kreeg hij slechte rapportpunten: 4 op 10 en zelfs 3 op 10. En ook de supporters zagen met lede ogen aan dat hij heel traag acteerde op bepaalde momenten.

Normaal gezien is hij nochtans zeker niet slecht, dus het is tekenend dat ook een speler als hij onderuit gaat. En niet bemoedigend ook met oog op de play-offs. Een bloemlezing van de reacties op X is veelzeggend: 

Lees ook... Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

05:30
Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak"

23:20
1
Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

08:40
Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

21:19
5
Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

20:29
Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

08:20
"Strookt niet met het project": Jelle Coen legt nederlaag van RSCA Futures uit

06:00
Enkele Anderlecht-spelers moeten zich zorgen maken over hun plaats: "Voor hen zal er geen plaats zijn"

00:01
Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

07:40
Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

07:20
"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit

07:00
Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

06:30
2
Toch nog heuglijk nieuws in de Antwerp-familie: zoon van trainer Joseph Oosting is vader geworden

23:40
🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

22:45
'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

23:00
2
Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

22:30
🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

21:40
2
Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
1
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

21:30
Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

21:10
Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

20:32
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

20:37
"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

21:00
2
OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

20:32
Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

20:29
KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

20:29
Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

20:27
Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

20:43
Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

20:40
Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

20:00
Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

19:30
Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

19:00
'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

18:30
Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

18:00
Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

17:00
1
LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

10:15

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

