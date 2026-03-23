"Strookt niet met het project": Jelle Coen legt nederlaag van RSCA Futures uit

RSCA Futures kwam 1-2 op voorsprong tegen Lokeren. Toch werd uiteindelijk nog met 4-2 verloren, maar volgens coach Jelle Coen is dat logisch.

Na de rust zette Dao de beloften van RSC Anderlecht op voorsprong (1-2). Coach Jelle Coen legt uit dat hij op dat moment tactisch niet ingreep.

“Als ik dan voor een meer defensieve aanpak kies, doen we de match op slot en trekken we de drie punten over de streep, maar dat strookt niet met het project van RSCA Futures”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De invallers van RSCA Futures konden ook niet veel inbrengen, terwijl dat bij Lokeren wel het geval was. “Ik wil onze nederlaag zeker niet afschuiven op onze invallers”, gaat Coen verder.

Al is dat volgens hem ook een logisch gevolg. “Uiteraard boetten we aan maturiteit in nadat ik Flips naar de kant haalde voor de 15-jarige Dwight Ede Eriyo. Het behoort nu eenmaal tot ons project om voortdurend jonkies te laten proeven.”

42 spelers opgesteld

Dit seizoen stelde Coen al 42 spelers op, wat de automatismen binnen de ploeg zeker niet ten goede komt. En dan zijn er nog jongens die de overstap maakten naar de A-kern.



“We tellen intussen tien punten voorsprong op Club NXT, en zijn los van de bestaande quota mathematisch gered. Ik zie dan ook geen enkele reden waarom we geen jonkies voor de leeuwen zouden blijven gooien”, besluit hij.