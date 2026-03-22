Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

Zulte Waregem heeft op de slotspeeldag gedaan wat het moest doen: winnen van Charleroi. Een gretig Essevee domineerde meer dan een uur en leek virtueel op weg naar de Europe Play-offs, maar een late treffer van concurrent OH Leuven maakte abrupt een einde aan die hoop.

De wedstrijd begon bijzonder levendig. Al in de openingsminuten moest Koné redding brengen op een kopbal van Erenbjerg, terwijl aan de overkant Scheidler en Bernier Gabriel aan het werk zetten. Zulte Waregem toonde zich het meest gretig: Aké en Opoku zorgden voor constante dreiging, maar lieten de efficiëntie nog achterwege. Charleroi probeerde via Titraoui en Pflücke in de match te komen, al bleef hun gevaar beperkt tot halve kansen.

Essevee drukt door en wordt beloond

Na een sterke fase rond het halfuur, waarin Zulte Waregem de bezoekers volledig achteruit duwde, viel het doelpunt uiteindelijk toch. Opoku brak door op rechts en bediende Erenbjerg, die zijn hobbelende schot in doel zag verdwijnen. Koné verkeek zich volledig op de bal. Charleroi had nog één grote kans via Scheidler, maar zijn kopbal belandde recht in de handen van Gabriel. Zo ging Essevee met een verdiende voorsprong rusten.

Ook na de pauze bleef Zulte Waregem het gevaarlijkst. Opoku en later Opoku opnieuw troffen geen doel, terwijl Erenbjerg net te laat kwam op een voorzet van Aké. Charleroi had veel balbezit, maar creëerde nauwelijks uitgespeelde kansen. De groen-rode defensie stond pal en blokte schot na schot af. Enkel Titraoui kon nog eens uithalen, maar zijn poging ging naast. De bezoekers misten duidelijk de creativiteit om de muur te slopen.

Rond minuut 70 kreeg Essevee dé kans om de wedstrijd te beslissen. Opoku was opnieuw sneller dan zijn bewaker, maar zijn schot spatte uiteen op de paal. Aan de overkant probeerde Charleroi het via invaller Szymczak, maar ook hij kreeg zijn poging niet tussen de palen. De vele corners van de Carolo’s leverden evenmin iets op: tien stuks, maar geen enkele echte dreiging. Zulte Waregem leek de match volledig onder controle te hebben.

Laat OHL-doelpunt slaat droom aan diggelen



In de slotfase kabbelde de wedstrijd richting een logische 1-0-eindstand. Erenbjerg probeerde nog één keer, maar zijn schot vloog hoog over. Terwijl de extra tijd inging, bereikte slecht nieuws de tribunes: OH Leuven scoorde tegen Antwerp. Plots zakte de hoop op de Europe Play-offs als een pudding in elkaar. De zege tegen Charleroi bleek onvoldoende. Zulte Waregem won, maar moest zich toch neerleggen bij een plek in de Relegation Play-offs.