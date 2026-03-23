RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

RWDM Brussels heeft nagelaten een goede zaak te doen in de degradatiestrijd na een gelijkspel tegen Lierse. Door de verrassende 4-1-zege van Francs Borains is de spanning onderin alleen maar toegenomen.

Tegelijk blijft de onzekerheid over het voortbestaan van de club wegen, al circuleren er stilaan meerdere pistes om een faillissement te vermijden.

Voor de aftrap werd nog een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016, exact tien jaar na de feiten. Daarna begon RWDM sterk aan de wedstrijd, met een vroege voorsprong via Simbakoli. De thuisploeg kreeg nog kansen, maar liet na om door te drukken en hield Lierse in de wedstrijd. Na rust draaide het spelbeeld. Lierse voerde de druk op en werd uiteindelijk beloond met de gelijkmaker.

Door de resultaten op de andere velden belooft het een bijzonder spannende strijd te worden om het behoud. Zeker als de regel blijft gelden dat U23-ploegen niet kunnen degraderen, wordt de situatie voor RWDM precair.

Anonieme investeringsgroep of... Ganshoren?

Intussen wordt er achter de schermen volop gezocht naar oplossingen om het voortbestaan van de club te verzekeren. Een eerste piste is die van een anonieme investeringsgroep, die mogelijk bereid is om financieel in te stappen en zo een faillissement af te wenden. Daarnaast hopen supporters dat Ares wil meewerken aan een overname of herstructurering.



Ook een samenwerking met buurclub Ganshoren wordt onderzocht als alternatief scenario. Mocht een faillissement toch niet vermeden worden, dan lijkt een doorstart het enige redmiddel. In dat geval zou de naam RWDM mogelijk deels behouden blijven, maar zou de club opnieuw moeten beginnen op een lager niveau in het nationale voetbal.