RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

Foto: © photonews

RWDM Brussels heeft nagelaten een goede zaak te doen in de degradatiestrijd na een gelijkspel tegen Lierse. Door de verrassende 4-1-zege van Francs Borains is de spanning onderin alleen maar toegenomen.

Tegelijk blijft de onzekerheid over het voortbestaan van de club wegen, al circuleren er stilaan meerdere pistes om een faillissement te vermijden.

Voor de aftrap werd nog een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016, exact tien jaar na de feiten. Daarna begon RWDM sterk aan de wedstrijd, met een vroege voorsprong via Simbakoli. De thuisploeg kreeg nog kansen, maar liet na om door te drukken en hield Lierse in de wedstrijd. Na rust draaide het spelbeeld. Lierse voerde de druk op en werd uiteindelijk beloond met de gelijkmaker. 

Door de resultaten op de andere velden belooft het een bijzonder spannende strijd te worden om het behoud. Zeker als de regel blijft gelden dat U23-ploegen niet kunnen degraderen, wordt de situatie voor RWDM precair. 

Anonieme investeringsgroep of... Ganshoren?

Intussen wordt er achter de schermen volop gezocht naar oplossingen om het voortbestaan van de club te verzekeren. Een eerste piste is die van een anonieme investeringsgroep, die mogelijk bereid is om financieel in te stappen en zo een faillissement af te wenden. Daarnaast hopen supporters dat Ares wil meewerken aan een overname of herstructurering.


Ook een samenwerking met buurclub Ganshoren wordt onderzocht als alternatief scenario. Mocht een faillissement toch niet vermeden worden, dan lijkt een doorstart het enige redmiddel. In dat geval zou de naam RWDM mogelijk deels behouden blijven, maar zou de club opnieuw moeten beginnen op een lager niveau in het nationale voetbal.

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit

"Strookt niet met het project": Jelle Coen legt nederlaag van RSCA Futures uit

Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak"

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

