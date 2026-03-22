Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

Union SG heeft de puntjes op de i gezet in de laatste competitiewedstrijd. Het won met 1-3 op bezoek bij seizoensrevelatie STVV.

Twee corners

Union SG speelde een zeer efficiënte wedstrijd. Het kwam voor de rust op een dubbele voorsprong dankzij twee heel goed getrapte hoekschoppen van Besfort Zeneli.

“Mijn twee corners waar we telkens een goal uit puren? Da's gewoon kijken waar de ruimtes liggen en een goede corner afleveren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De eerste ging er via een kopbal in, de de tweede via de knie. Het trappen van corners is iets waar Zeneli duidelijk meer dan genoeg mee bezig is.

“Of ik veel tijd steek in die corners? Zoveel als mogelijk. Ik zou niet kunnen zeggen hoeveel uur per week, maar corners zijn een belangrijk onderdeel van het spelletje, dus ik probeer daar zo goed mogelijk in te zijn.”

Collectieve kracht van Union SG

Dat Union SG ook zonder zijn sterkhouders blijft scoren in de Jupiler Pro League belooft alvast veel voor de Champions’ Play-offs. Aan een nieuwe titel denken ze voorlopig nog niet.



Lees ook... Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV›

De bedoeling is elke wedstrijd voluit voor de overwinning gaan. “We hebben een goed collectief, voeren onze taken goed uit en helpen elkaar waar kan”, besluit hij.