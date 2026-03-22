Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Union heeft in Sint-Truiden zonder veel moeite de drie punten opgehaald. Twee kopdoelpunten op hoekschop voor rust legden de basis voor een comfortabele avond. STVV speelde te traag, te voorspelbaar en kon pas in de slotfase een beetje weerwerk bieden.

Union neemt na stroef begin de controle over

De openingsfase verliep moeizaam voor beide ploegen. Union vond moeilijk de juiste combinaties, terwijl STVV te statisch voetbalde om gevaar te creëren. Toch waren de bezoekers het eerst dreigend via Biondic, al was zijn kopbal een makkelijke prooi voor Kokubo. STVV probeerde via Hata en Muja wat druk te zetten, maar echte kansen bleven uit. Gaandeweg nam Union het initiatief over en begon het tempo te bepalen.

Rond minuut 23 sloeg Union voor het eerst toe. Burgess liep slim weg uit de meute en kopte een hoekschop van Zeneli vrij binnen. STVV was aangeslagen en kreeg amper tijd om te herstellen, want vier minuten later was het opnieuw prijs. Opnieuw een corner, opnieuw een kopbal, dit keer van Sykes. De Kanaries stonden plots 0-2 in het krijt en hadden geen antwoord klaar. Union combineerde vlot, maar liet na om nog voor rust verder uit te lopen.

STVV toont even beterschap, maar Union blijft baas

Na de pauze probeerde STVV het tempo op te krikken. Het voetbalde sneller en dacht zelfs aan de aansluitingstreffer toen Goto scoorde, maar de vlag ging terecht omhoog voor buitenspel. Union hield het hoofd koel, verdedigde compact en wachtte geduldig op ruimte. De thuisploeg bleef zoeken naar een opening, maar vond die nauwelijks. De bezoekers bleven de gevaarlijkste ploeg, al ontbrak soms de scherpte in de afwerking.

Op het uur viel het doek definitief voor STVV. Union combineerde zich met enkele zuivere passes door de Limburgse organisatie. Zorgane vond Guilherme op links, die strak voorzette. Zeneli dook slim op aan de tweede paal en kopte de 0-3 binnen. Het was zijn derde beslissende actie van de avond, na twee assists voor rust. De wedstrijd bloedde daarna wat dood, al bleef Union de betere ploeg.

In de slotfase kreeg de wedstrijd nog wat kleur. Pavlic knalde bijna een wereldgoal tegen de touwen, maar zijn schot strandde op de paal. Even later viel de 1-3 toch: na geharrewar op een corner kopte Juklerød tegen de lat, waarna Diouf de rebound binnenwerkte. STVV duwde nog even door, maar Union hield stand zonder echt te wankelen. De leider boekte zo zijn veertiende wedstrijd op rij zonder nederlaag en keerde met een verdiende zege huiswaarts.