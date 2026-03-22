Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Union heeft in Sint-Truiden zonder veel moeite de drie punten opgehaald. Twee kopdoelpunten op hoekschop voor rust legden de basis voor een comfortabele avond. STVV speelde te traag, te voorspelbaar en kon pas in de slotfase een beetje weerwerk bieden.

Union neemt na stroef begin de controle over

De openingsfase verliep moeizaam voor beide ploegen. Union vond moeilijk de juiste combinaties, terwijl STVV te statisch voetbalde om gevaar te creëren. Toch waren de bezoekers het eerst dreigend via Biondic, al was zijn kopbal een makkelijke prooi voor Kokubo. STVV probeerde via Hata en Muja wat druk te zetten, maar echte kansen bleven uit. Gaandeweg nam Union het initiatief over en begon het tempo te bepalen.

Rond minuut 23 sloeg Union voor het eerst toe. Burgess liep slim weg uit de meute en kopte een hoekschop van Zeneli vrij binnen. STVV was aangeslagen en kreeg amper tijd om te herstellen, want vier minuten later was het opnieuw prijs. Opnieuw een corner, opnieuw een kopbal, dit keer van Sykes. De Kanaries stonden plots 0-2 in het krijt en hadden geen antwoord klaar. Union combineerde vlot, maar liet na om nog voor rust verder uit te lopen.

STVV toont even beterschap, maar Union blijft baas

Na de pauze probeerde STVV het tempo op te krikken. Het voetbalde sneller en dacht zelfs aan de aansluitingstreffer toen Goto scoorde, maar de vlag ging terecht omhoog voor buitenspel. Union hield het hoofd koel, verdedigde compact en wachtte geduldig op ruimte. De thuisploeg bleef zoeken naar een opening, maar vond die nauwelijks. De bezoekers bleven de gevaarlijkste ploeg, al ontbrak soms de scherpte in de afwerking.

Op het uur viel het doek definitief voor STVV. Union combineerde zich met enkele zuivere passes door de Limburgse organisatie. Zorgane vond Guilherme op links, die strak voorzette. Zeneli dook slim op aan de tweede paal en kopte de 0-3 binnen. Het was zijn derde beslissende actie van de avond, na twee assists voor rust. De wedstrijd bloedde daarna wat dood, al bleef Union de betere ploeg.

In de slotfase kreeg de wedstrijd nog wat kleur. Pavlic knalde bijna een wereldgoal tegen de touwen, maar zijn schot strandde op de paal. Even later viel de 1-3 toch: na geharrewar op een corner kopte Juklerød tegen de lat, waarna Diouf de rebound binnenwerkte. STVV duwde nog even door, maar Union hield stand zonder echt te wankelen. De leider boekte zo zijn veertiende wedstrijd op rij zonder nederlaag en keerde met een verdiende zege huiswaarts.

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

22:30
🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

22:45
Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
1
🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

21:40
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

21:30
Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

21:19
2
Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

21:10
Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

20:32
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

20:37
"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

21:00
1
OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

20:32
Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

Slaapwekkende partij tussen Standard en Westerlo levert geen winnaar op

20:29
Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

20:29
KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

KAA Gent rekent af met demonen en gaat voorbij moedig Dender naar Champions' Play-offs

20:29
Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

20:27
Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

Zulte Waregem wint, maar speelt toch in de playdowns door laat doelpunt van OHL

20:40
Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken

20:00
Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

19:30
Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

19:00
'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

'KAA Gent mikt op jonge aanvaller uit Deense competitie'

18:30
Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

Imke Courtois op dreef: "Zou mooi cadeau zijn voor Nathan De Cat"

18:00
Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

17:00
1
Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

Dromen van het WK? Lokonga doet zijn verhaal nadat hij niet geselecteerd werd door bondscoach

17:30
"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

16:30
Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing

16:00
5
Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

15:30
4
Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

14:30
Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

15:00
🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

14:00
3
'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

13:30
"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

07:00
2
Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

13:00
1
🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

12:30
5
🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

12:00
Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

11:30
3
LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

10:45

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

