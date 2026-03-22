Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

De laatste wedstrijd in de reguliere fase van de Jupiler Pro League is gespeeld. Daarmee is ook geweten welke ploegen in welke play-offs zullen aantreden.

Champions’ Play-offs

Zes ploegen komen nog in aanmerking voor de landstitel. Zij spelen voor de Champions’ Play-offs. Voor de start van de laatste speeldag waren Union SG, Club Brugge, STVV en KV Mechelen al zeker van hun plekje. Daar komen nu ook nog KAA Gent en RSC Anderlecht bij. De punten worden voor de start van de play-offs gehalveerd.

Europe Play-offs

KRC Genk valt uit de boot voor de top zes en speelt de Europe Play-offs. Zij strijden niet meer mee voor de landstitel, maar maken wel nog kans op een Europees ticket.

Deze ploegen nemen samen met Genk deel aan de Europe Play-offs: Standard, Westerlo, Antwerp, Charleroi en OH Leuven. Ook in deze competitie worden de punten gehalveerd.

Relegation Play-offs

De laatste vier ploegen spelen de Relegation Play-offs: Zulte Waregem, Cercle Brugge, La Louvière en Dender. Hier worden de punten niet gehalveerd.

Lees ook... Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen›

Wie als laatste eindigt na deze zes wedstrijden speelt nog een dubbel barrageduel om in de Jupiler Pro League te blijven, tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.