Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De laatste wedstrijd in de reguliere fase van de Jupiler Pro League is gespeeld. Daarmee is ook geweten welke ploegen in welke play-offs zullen aantreden.

Champions’ Play-offs

Zes ploegen komen nog in aanmerking voor de landstitel. Zij spelen voor de Champions’ Play-offs. Voor de start van de laatste speeldag waren Union SG, Club Brugge, STVV en KV Mechelen al zeker van hun plekje. Daar komen nu ook nog KAA Gent en RSC Anderlecht bij. De punten worden voor de start van de play-offs gehalveerd.

Europe Play-offs

KRC Genk valt uit de boot voor de top zes en speelt de Europe Play-offs. Zij strijden niet meer mee voor de landstitel, maar maken wel nog kans op een Europees ticket.

Deze ploegen nemen samen met Genk deel aan de Europe Play-offs: Standard, Westerlo, Antwerp, Charleroi en OH Leuven. Ook in deze competitie worden de punten gehalveerd.

Relegation Play-offs

De laatste vier ploegen spelen de Relegation Play-offs: Zulte Waregem, Cercle Brugge, La Louvière en Dender. Hier worden de punten niet gehalveerd.

Wie als laatste eindigt na deze zes wedstrijden speelt nog een dubbel barrageduel om in de Jupiler Pro League te blijven, tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Nog grote verrassingen voor de top zes? Vidarsson zegt hoe het vanavond zal lopen

🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" IXL IXL over Club Brugge - KV Mechelen: 4-1 Pé_1 Pé_1 over OH Leuven - Antwerp: 1-0 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Anderlecht - Cercle Brugge: 2-3 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan" Joske89 Joske89 over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Joske89 Joske89 over La Louvière - KRC Genk: 5-5 Joske89 Joske89 over "Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist Meester Michel Meester Michel over FCV Dender EH - KAA Gent: 0-0 Goro Goro over Standard - Westerlo: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved