Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

Het was geen goede zondag voor FCV Dender EH. Zelf verloren ze ondanks een degelijke wedstrijd te hebben gespeeld met 1-3 van KAA Gent en bovendien zag het de rechtstreekse concurrenten in de Relegation Play-offs nog verder weglopen.

In een ideaal scenario zou Dender thuis gewonnen hebben van Dender en zouden de concurrenten voor plaats vijftien hebben verloren. Dan kwamen de Oost-Vlamingen tot op zes punten van Cercle Brugge bijvoorbeeld.

Frustrerend resultaat voor Dender

Maar het tegendeel werd waar: Zulte Waregem en Cercle Brugge wonnen, La Louvière speelde gelijk en Dender verloor. En zo beginnen de Oost-Vlamingen aan de Relegation Play-offs met twaalf(!) punten achterstand op La Louvière.

Na twee speeldagen kan het mathematisch al zeker zijn, terwijl enkel een 18 op 18 nog voldoende lijkt om nog enige kans te maken - de drie andere ploegen pakken tegen elkaar ook nog wel wat punten. En dus was coach Yannick Ferrera ontgoocheld.

Dender moet blijven verder doen

"Het is een frustrerend resultaat, omdat deze match voor mij de beste was van de vier sinds ik hier was. We voelden dat we wat meer verdienden, dat is frustrerend", aldus Ferrera op zijn persconferentie in het stadion achteraf.

Lees ook... Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"›

"Kwaliteit heeft het verschil gemaakt. Ik hoop nu dat we de koppen niet laten hangen, maar heel fier zijn op onze wedstrijd nu en vorige week. We zetten stappen en ondanks de pijn en frustratie moeten we gewoon blijven verder doen."