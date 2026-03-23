Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Wat RSC Anderlecht liet zien tegen Cercle Brugge? Dat was allerminst om over naar huis te schrijven. De analisten waren dan ook bikkelhard. Met oog op de Champions' Play-offs is het alvast absoluut geen goed teken allemaal.

Dat RSC Anderlecht op een bepaald moment nog even uit de Champions' Play-offs zou kunnen gevallen zijn? Daar had niemand op voorhand rekening mee gehouden en toonde vooral aan dat de malaise zeer diep was op speeldag 30.

"Op een bepaald moment dienden we zowaar het doelsaldo van Anderlecht in de gaten te houden. Anderlecht was voor de rust helemaal de pedalen kwijt", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor Het Laatste nieuws.

"Dan verwacht je dat ze in de tweede helft in de richting van de spionkop kans op kans afdwingen, maar dat was niet het geval", zag hij dat het écht niet goed ging met paars-wit in de wedstrijd tegen Cercle Brugge in eigen huis.

Degryse had het vooraf al aangegeven dat hij zich afvroeg wat paars-wit zou doen als ze de bal zouden krijgen van de tegenstander, omdat dat toch nog iets anders is dan wat ze deden tegen bijvoorbeeld Club Brugge enkele weken geleden.

Lees ook... Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan
En tegen Mechelen en Cercle Brugge leverde dat ondanks meer balbezit een 0 op 6 op. "Dan blijkt dat Anderlecht daar toch problemen mee heeft. De jonge jongens zijn nog onvoldoende rijp om op zo’n moment het verschil te maken. Op deze manier heeft Anderlecht de fans niet warm gemaakt voor play-off 1. De twijfels zijn plots terug."

Meer nieuws

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

10:45
"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

08:00
Analisten unisono scherp voor KAA Gent

12:01
Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe" Reactie

05:30
Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak" Reactie

23:20
Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

11:40
Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1" Reactie

21:19
Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

20:29
Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

11:22
Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

11:00
Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

10:00
"Strookt niet met het project": Jelle Coen legt nederlaag van RSCA Futures uit

06:00
🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Reactie

09:15
Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

10:30
Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

10:15
Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

08:40
Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

09:00
Enkele Anderlecht-spelers moeten zich zorgen maken over hun plaats: "Voor hen zal er geen plaats zijn"

00:01
RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

09:15
Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

07:40
Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

08:20
Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

07:20
"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit Interview

07:00
Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

06:30
Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

23:40
🎥 KV Mechelen met voeten op de grond gezet door Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring

22:45
'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

23:00
Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

22:30
🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen" Reactie

21:40
Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
Delirium bij KAA Gent: "Feestje in de kleedkamer nog bezig - wat we in de play-offs willen?"

21:30
Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

21:10
Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

20:32
Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

20:37
"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

21:00
OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

20:32

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

