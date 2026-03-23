Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Wat RSC Anderlecht liet zien tegen Cercle Brugge? Dat was allerminst om over naar huis te schrijven. De analisten waren dan ook bikkelhard. Met oog op de Champions' Play-offs is het alvast absoluut geen goed teken allemaal.

Dat RSC Anderlecht op een bepaald moment nog even uit de Champions' Play-offs zou kunnen gevallen zijn? Daar had niemand op voorhand rekening mee gehouden en toonde vooral aan dat de malaise zeer diep was op speeldag 30.

Anderlecht de pedalen kwijt tegen Cercle Brugge

"Op een bepaald moment dienden we zowaar het doelsaldo van Anderlecht in de gaten te houden. Anderlecht was voor de rust helemaal de pedalen kwijt", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor Het Laatste nieuws.

"Dan verwacht je dat ze in de tweede helft in de richting van de spionkop kans op kans afdwingen, maar dat was niet het geval", zag hij dat het écht niet goed ging met paars-wit in de wedstrijd tegen Cercle Brugge in eigen huis.

Opnieuw twijfels bij RSC Anderlecht

Degryse had het vooraf al aangegeven dat hij zich afvroeg wat paars-wit zou doen als ze de bal zouden krijgen van de tegenstander, omdat dat toch nog iets anders is dan wat ze deden tegen bijvoorbeeld Club Brugge enkele weken geleden.

En tegen Mechelen en Cercle Brugge leverde dat ondanks meer balbezit een 0 op 6 op. "Dan blijkt dat Anderlecht daar toch problemen mee heeft. De jonge jongens zijn nog onvoldoende rijp om op zo’n moment het verschil te maken. Op deze manier heeft Anderlecht de fans niet warm gemaakt voor play-off 1. De twijfels zijn plots terug."