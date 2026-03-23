Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Onderaan de rangschikking is de spanning dit seizoen ver te zoeken in de Jupiler Pro League. Door de uitbreiding naar achttien ploegen degradeert er maximaal één team, waardoor de strijd om het behoud minder intens is dan in voorgaande jaren.

Voor FCV Dender EH ziet het er bijzonder somber uit. De hekkensluiter pakte opnieuw geen punten op de slotspeeldag en kijkt tegen een quasi onoverbrugbare kloof aan richting de concurrentie.

Met nog zes wedstrijden te gaan moet Dender liefst dertien punten goedmaken op onder meer Cercle Brugge of RAAL La Louvière. Een scenario dat mathematisch nog kan, maar in de praktijk zo goed als uitgesloten lijkt. Slechts één procent kans is er dat dit scenario zich ontplooit.

Dender bereidt zich al voor op de barragematchen

Binnen de club groeit dan ook het besef dat de focus stilaan moet verschuiven. “We bereiden ons vanaf nu voor op de barragematchen”, gaf Luc Marijnissen toe na afloop van de laatste speeldag.

Toch ziet de verdediger ook positieve elementen in het spel van zijn ploeg. “We geven weinig kansen weg en creëren zelf mogelijkheden via goede aanvallen”, klinkt het. “Alleen slagen we er niet in om die af te maken.”


Dat blijft de grootste frustratie bij Dender, dat week na week met lege handen achterblijft. “We brengen eigenlijk best goed voetbal, maar moeten dat nu eindelijk leren omzetten in resultaten”, besluit Marijnissen.

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak"

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

"Strookt niet met het project": Jelle Coen legt nederlaag van RSCA Futures uit

Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

