Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Onderaan de rangschikking is de spanning dit seizoen ver te zoeken in de Jupiler Pro League. Door de uitbreiding naar achttien ploegen degradeert er maximaal één team, waardoor de strijd om het behoud minder intens is dan in voorgaande jaren.

Voor FCV Dender EH ziet het er bijzonder somber uit. De hekkensluiter pakte opnieuw geen punten op de slotspeeldag en kijkt tegen een quasi onoverbrugbare kloof aan richting de concurrentie.

Met nog zes wedstrijden te gaan moet Dender liefst dertien punten goedmaken op onder meer Cercle Brugge of RAAL La Louvière. Een scenario dat mathematisch nog kan, maar in de praktijk zo goed als uitgesloten lijkt. Slechts één procent kans is er dat dit scenario zich ontplooit.

Dender bereidt zich al voor op de barragematchen

Binnen de club groeit dan ook het besef dat de focus stilaan moet verschuiven. “We bereiden ons vanaf nu voor op de barragematchen”, gaf Luc Marijnissen toe na afloop van de laatste speeldag.

Toch ziet de verdediger ook positieve elementen in het spel van zijn ploeg. “We geven weinig kansen weg en creëren zelf mogelijkheden via goede aanvallen”, klinkt het. “Alleen slagen we er niet in om die af te maken.”



Dat blijft de grootste frustratie bij Dender, dat week na week met lege handen achterblijft. “We brengen eigenlijk best goed voetbal, maar moeten dat nu eindelijk leren omzetten in resultaten”, besluit Marijnissen.