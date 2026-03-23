Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De nederlaag tegen Cercle Brugge heeft bij RSC Anderlecht zijn sporen nagelaten. Ludwig Augustinsson was na afloop bijzonder scherp voor zichzelf en zijn ploegmaats.

“We hebben totaal ons eigen spel niet gebracht", klonk het duidelijk bij de Zweedse linksachter. Anderlecht slaagde er volgens hem op geen enkel moment in om het niveau te halen dat verwacht wordt.

Ook over de algemene prestatie was hij onverbloemd. “Op veel vlakken kwamen we tekort en zo wilden we absoluut niet richting de play-offs trekken. We mikten op een overwinning met een degelijke prestatie, maar dat is helemaal mislukt.”

Ondermaats voor een club als Anderlecht

Augustinsson wees daarbij niet naar individuen, maar naar de volledige groep. “Dit was gewoon ondermaats voor een club als Anderlecht. We moeten eerlijk zijn: dit niveau is niet voldoende. Iedereen moet kritisch naar zichzelf kijken.”

Met de Champions’ Play-offs in aantocht beseft de verdediger dat er werk aan de winkel is. “We spelen al een tijd samen, dus we moeten beter kunnen. Het ontbrak aan frisheid en scherpte.”

Lees ook... "Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs
De boodschap is dan ook helder richting de komende weken. “Dat moet dringend terugkomen, want anders wordt het moeilijk.” Anderlecht weet dus wat het te doen staat om nog een rol van betekenis te spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Cercle Brugge
Ludwig Augustinsson

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Antwerp - Standard: 1-1 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Impala Impala over Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt" Stefaan_82 Stefaan_82 over Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen" Andreas2962 Andreas2962 over Bij Dender geloven ze er nog in ondanks nieuwe dreun Stigo12 Stigo12 over Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe Rocky III Rocky III over Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match franchi franchi over Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved