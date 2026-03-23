Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

De nederlaag tegen Cercle Brugge heeft bij RSC Anderlecht zijn sporen nagelaten. Ludwig Augustinsson was na afloop bijzonder scherp voor zichzelf en zijn ploegmaats.

“We hebben totaal ons eigen spel niet gebracht", klonk het duidelijk bij de Zweedse linksachter. Anderlecht slaagde er volgens hem op geen enkel moment in om het niveau te halen dat verwacht wordt.

Ook over de algemene prestatie was hij onverbloemd. “Op veel vlakken kwamen we tekort en zo wilden we absoluut niet richting de play-offs trekken. We mikten op een overwinning met een degelijke prestatie, maar dat is helemaal mislukt.”

Ondermaats voor een club als Anderlecht

Augustinsson wees daarbij niet naar individuen, maar naar de volledige groep. “Dit was gewoon ondermaats voor een club als Anderlecht. We moeten eerlijk zijn: dit niveau is niet voldoende. Iedereen moet kritisch naar zichzelf kijken.”

Met de Champions’ Play-offs in aantocht beseft de verdediger dat er werk aan de winkel is. “We spelen al een tijd samen, dus we moeten beter kunnen. Het ontbrak aan frisheid en scherpte.”

De boodschap is dan ook helder richting de komende weken. “Dat moet dringend terugkomen, want anders wordt het moeilijk.” Anderlecht weet dus wat het te doen staat om nog een rol van betekenis te spelen.