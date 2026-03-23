Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Foto: © photonews
Word fan van SK Beveren! 360

SK Beveren blijft geschiedenis schrijven in de Challenger Pro League. Met een overtuigende 4-0-zege tegen RFC Liège evenaart het de club het puntenrecord van 79 punten, een prestatie die eerder enkel Sint-Truidense VV neerzette in het seizoen 2014-2015.

En het strafste: er zijn nog drie speeldagen te gaan. Beveren heeft dus alle kansen om dat record nog scherper te stellen en een nieuw ijkpunt neer te zetten in de competitie.

Ook individueel sneuvelen records. Lennart Mertens blijft maar scoren en staat nu alleen aan de leiding in het topschuttersklassement. Met zijn 17e (of mogelijk 18e) doelpunt van het seizoen zet hij zijn indrukwekkende campagne verder.

De overwinning zelf was opnieuw dominant. Beveren stond al snel op voorsprong en gaf die nooit meer uit handen. De ploeg bevestigde zo nog maar eens haar status als absolute referentie in de reeks.

Ferre Slegers was alomtegenwoordig

Een van de uitblinkers was Ferre Slegers, die met een doelpunt en een assist zijn stempel drukte. “Ik was echt aanwezig in de wedstrijd. Het was lang geleden dat ik nog eens mocht starten, maar het gevoel zat meteen goed”, reageerde hij tevreden.


Bij Beveren groeit zo het geloof dat dit seizoen de geschiedenisboeken ingaat. “Ik ben tevreden met hoe het seizoen verloopt”, besloot Slegers. Met records die sneuvelen en een ploeg in topvorm lijkt het plafond nog lang niet bereikt.
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

franchi franchi over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen André Coenen André Coenen over Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit LordJozef LordJozef over Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken bompi55 bompi55 over Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels FCB vo altijd FCB vo altijd over Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen" André Coenen André Coenen over Antwerp - Standard: 1-1 kontje kontje over Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe Olympia86 Olympia86 over Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt" superantwerp superantwerp over Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie JaKu JaKu over Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved