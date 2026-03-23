Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

SK Beveren blijft geschiedenis schrijven in de Challenger Pro League. Met een overtuigende 4-0-zege tegen RFC Liège evenaart het de club het puntenrecord van 79 punten, een prestatie die eerder enkel Sint-Truidense VV neerzette in het seizoen 2014-2015.

En het strafste: er zijn nog drie speeldagen te gaan. Beveren heeft dus alle kansen om dat record nog scherper te stellen en een nieuw ijkpunt neer te zetten in de competitie.

Ook individueel sneuvelen records. Lennart Mertens blijft maar scoren en staat nu alleen aan de leiding in het topschuttersklassement. Met zijn 17e (of mogelijk 18e) doelpunt van het seizoen zet hij zijn indrukwekkende campagne verder.

De overwinning zelf was opnieuw dominant. Beveren stond al snel op voorsprong en gaf die nooit meer uit handen. De ploeg bevestigde zo nog maar eens haar status als absolute referentie in de reeks.

Ferre Slegers was alomtegenwoordig

Een van de uitblinkers was Ferre Slegers, die met een doelpunt en een assist zijn stempel drukte. “Ik was echt aanwezig in de wedstrijd. Het was lang geleden dat ik nog eens mocht starten, maar het gevoel zat meteen goed”, reageerde hij tevreden.



Bij Beveren groeit zo het geloof dat dit seizoen de geschiedenisboeken ingaat. “Ik ben tevreden met hoe het seizoen verloopt”, besloot Slegers. Met records die sneuvelen en een ploeg in topvorm lijkt het plafond nog lang niet bereikt.

