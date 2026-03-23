38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

De klassieke fase heeft nu alle verdicten geveld en dus kunnen we op naar de play-offs. Drie spelers zullen uiteindelijk om disciplinaire redenen het begin van de laatste rechte lijn missen.

Met maar liefst 38 spelers die dit weekend bij een gele kaart geschorst zouden zijn, kregen sommige coaches een stevig dilemma voorgeschoteld. De belangen van de matchen van zondag nodigden niet voor iedereen uit tot rekenen of inhouden, maar tegelijk wilde niemand de eerste wedstrijden van de play-offs (die vaak de toon zetten voor de eindsprint) moeten afwerken zonder meerdere sterkhouders.

Het was dan ook geen toeval dat spelers als Marco Ilaimaharitra, Kevin Mac Allister (allebei met negen gele kaarten) of Djibril Lamego (met vier gele kaarten) aan de aftrap op de bank begonnen, zodat hun kaartenlast voor de start van de play-offs weer op nul zou komen te staan.

Over het algemeen gingen de spelers die wél op het veld stonden behoorlijk verstandig om met die dreiging boven hun hoofd. Slechts twee van hen pakten uiteindelijk die ene gele kaart te veel, waardoor ze moeten brommen aan het begin van de play-offs.

Sory Kaba en Jordi Liongala geschorst

Het gaat om Sory Kaba (Leuven) en Jordi Liongola (La Louvière). Vooral voor die laatste is dat een zure pil: hij stond al op negen gele kaarten en mist daardoor de eerste twee wedstrijden van de Relegation Play-offs van La Louvière.

Lees ook... 🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur›

Daardoor lijkt Dario Benavides opnieuw zijn kans te krijgen op de rechterflank. En zij blijven niet de enigen: Nathan Saliba mist ook de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs, aangezien zijn schorsing van twee matchen vanaf gisteren inging.