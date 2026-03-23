38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

De klassieke fase heeft nu alle verdicten geveld en dus kunnen we op naar de play-offs. Drie spelers zullen uiteindelijk om disciplinaire redenen het begin van de laatste rechte lijn missen.

Met maar liefst 38 spelers die dit weekend bij een gele kaart geschorst zouden zijn, kregen sommige coaches een stevig dilemma voorgeschoteld. De belangen van de matchen van zondag nodigden niet voor iedereen uit tot rekenen of inhouden, maar tegelijk wilde niemand de eerste wedstrijden van de play-offs (die vaak de toon zetten voor de eindsprint) moeten afwerken zonder meerdere sterkhouders.

Dilemma's voor de coaches

Het was dan ook geen toeval dat spelers als Marco Ilaimaharitra, Kevin Mac Allister (allebei met negen gele kaarten) of Djibril Lamego (met vier gele kaarten) aan de aftrap op de bank begonnen, zodat hun kaartenlast voor de start van de play-offs weer op nul zou komen te staan.

Over het algemeen gingen de spelers die wél op het veld stonden behoorlijk verstandig om met die dreiging boven hun hoofd. Slechts twee van hen pakten uiteindelijk die ene gele kaart te veel, waardoor ze moeten brommen aan het begin van de play-offs.

Sory Kaba en Jordi Liongala geschorst

Het gaat om Sory Kaba (Leuven) en Jordi Liongola (La Louvière). Vooral voor die laatste is dat een zure pil: hij stond al op negen gele kaarten en mist daardoor de eerste twee wedstrijden van de Relegation Play-offs van La Louvière.

Daardoor lijkt Dario Benavides opnieuw zijn kans te krijgen op de rechterflank. En zij blijven niet de enigen: Nathan Saliba mist ook de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs, aangezien zijn schorsing van twee matchen vanaf gisteren inging.

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

OHL kraakt tienkoppig Antwerp in slotminuut en vermijdt de play-downs ten koste van Zulte Waregem

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie en voor trainer Oosting

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

🎥 Mazzu haalt zijn gram en geeft OHL-spelers week vrij: "Veel negativiteit over mij heen gekregen"

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Racing Genk geeft dubbele voorsprong tweemaal weg en komt tekort voor plaats in top 6

"Samenvatting van het volledige seizoen": Hayen ontgoocheld nu KRC Genk top zes mist

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

"Niet slecht qua intenties, maar wel qua uitvoering": Standardfans fluiten eigen ploeg uit

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

