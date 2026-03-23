Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is terug bij Napoli. Rudi Garcia is blij dat hij hem weer kan inzetten bij de Rode Duivels. Hij ziet in elk nadeel misschien zelfs een voordeel, ook met oog op het WK in de VS, Mexico en Canada.

Voor zijn blessure bij Napoli, die hem uit de selectie hield voor de bijeenkomst in november, stond Kevin De Bruyne in het begin van het tijdperk Rudi Garcia telkens aan de aftrap. In acht wedstrijden was hij zes keer beslissend. De Duivels wonnen geen van de twee matchen waarin hij noch scoorde, noch een assist gaf: dat was tegen Noord-Macedonië.

De blessure van Kevin De Bruyne is achter de rug

In Ligue 1 + strooide Garcia met lof: "Het is een ongelooflijke speler. Hij heeft ons door de kwalificaties gedragen. In mijn carrière heb ik met meerdere spelers van dat type gewerkt: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Hij hoort bij het ras van de reuzen. Hij kan scoren en beslissende passes geven. Het is een speler die de aanvoerdersband niet nodig heeft om kapitein te zijn, want op het veld is hij een genie."

Het blijft afwachten in welke conditie hij zich straks op het WK zal aanbieden. Op zijn 34ste blijft de biologische klok doortikken, en de voorbije seizoenen volgden de fysieke kwaaltjes elkaar in een steeds hoger tempo op bij de Rode Duivel.

De Bruyne kan ons nog grote diensten bewijzen

Maar Garcia relativeert en is uiteindelijk gerustgesteld door de timing: "Het is niet per se slecht dat hij drie maanden geblesseerd is geweest. Hij is 34 en ik hoop dat die break hem toelaat om terug op zijn beste niveau te komen en top te zijn voor het WK. Hij kan ons ver brengen."



Onze bondscoach is in elk geval blij met de betrokkenheid van De Bruyne en de andere leiders: "In de laatste Nations League-wedstrijd tegen Israël was er geen enkele van de grote jongens die nog voor België kon komen spelen. Vandaag keren ze terug met de glimlach. Toen we ons plaatsten tegen Liechtenstein, trok Kevin zijn truitje aan en stak hij met zijn krukken het hele veld over om de kwalificatie samen met zijn ploegmaats te vieren."