Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Het blijft slecht nieuws regenen voor de Rode Duivels op deze maandag. Na Zeno Debast moet ook Kevin De Bruyne passen voor de wedstrijd van zijn ploeg. Hoe loopt zijn blessure af? Er is toch een beetje onzekerheid.

Rudi Garcia moet momenteel duimen met alles wat hij kan, in de hoop dat de blessurelijst richting het WK niet nog langer wordt. Nadat maandag bekend raakte dat Zeno Debast geblesseerd is - wat mogelijk betekent dat de verdediger van Sporting Portugal forfait moet geven voor het WK - ontbrak nu ook Kevin De Bruyne bij Napoli.

Napoli ontving maandag Bologna in het Diego Armando Maradona-stadion, maar KDB was nergens te bespeuren in de selectie van de Partenopei. Op het eerste gezicht is er wel geen reden tot paniek voor de Belg: hij zou op de laatste training enkel een tik tegen de wenkbrauwboog hebben gekregen.

Romelu Lukaku is er ook niet bij

Minder verrassend: ook Romelu Lukaku is niet van de partij voor de laatste thuiswedstrijd van het Serie A-seizoen. Dat betekent dat Lukaku sinds zijn terugval eind maart, toen hij naar België terugkeerde, geen enkele minuut meer speelde. Hij blijft daardoor dit seizoen in de Serie A steken op 5 invalbeurten.

Toch zouden De Bruyne en Lukaku vrijdag gewoon in de selectie van Rudi Garcia moeten zitten. De medische staf van de bond is ervan overtuigd Romelu in de weken richting het WK weer op zijn beste niveau te krijgen, ook al is de Napoli-spits mogelijk nog niet voor 100% klaar bij de start van het toernooi.