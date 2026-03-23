Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Na een 14 op 18 in de laatste zes matchen heeft RFC Seraing zojuist een eerste gunstig advies gekregen voor de toekenning van de 1B-licentie. Het is nog niet de definitieve beslissing, maar wel al een mooie stap vooruit voor de Métallos.

Hoewel het werk van Kevin Caprasse al lovenswaardig was, is RFC Seraing helemaal getransformeerd sinds de komst van Arnauld Mercier als hoofdtrainer.

Met vier zeges op rij (waarvan één onder Caprasse), gevolgd door twee gelijke spelen, hebben de Métallos net een 14 op 18 neergezet. Daardoor klommen ze uit de degradatiezone en staan ze op een boogscheut van de middenmoot.

Toch is het behoud voor de jongens van het Pairay nog niet binnen. Ondanks hun elfde plaats tellen ze maar één punt voorsprong op RWDM en Francs Borains, twee ploegen die op hun beurt vóór Jong Genk, RSCA Futures en Club NXT staan.

Seraing kreeg een positief advies voor zijn D1B-licentie

Sportief zit Seraing ondanks op het juiste spoor om zijn toekomst in het profvoetbal veilig te stellen, met nog drie wedstrijden te gaan. Dat geldt ook op administratief en financieel vlak.

De club uit de provincie Luik kondigde deze maandag namelijk aan een positief advies te hebben gekregen van de Algemeen Auditeur voor licenties in het kader van de toekenning van de D1B-licentie voor het seizoen 2026-2027. Dat advies moet nog bevestigd worden bij de definitieve beslissing van de Licentiecommissie, maar het belooft alvast veel goeds voor Seraing.



