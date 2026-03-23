Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Voetballer Radja Nainggolan is samen met vijftien andere verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier rond de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika.

Nainggolan kwam in het vizier van de speurders door verdachte geldtransacties met Nasr-Eddine Sekkaki, broer van de beruchte ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki.

Het Brusselse parket startte twee jaar geleden een onderzoek naar een criminele organisatie die grote hoeveelheden drugs via de Antwerpse haven zou hebben geïmporteerd. De cocaïne zou nadien verder zijn verhandeld in België.

In januari 2025 werd Nainggolan opgepakt en in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zelf ontkende hij steeds betrokken te zijn bij drugszaken. Ook de raadkamer vond geen reden om hem voor die feiten te vervolgen. Hij moet zich nu enkel verantwoorden voor het verbergen van criminele vermogensvoordelen.

Nainggolan moet zich verantwoorden voor aanzienlijke bedragen 'met criminele oorsprong'

Concreet gaat het om aanzienlijke bedragen die Nainggolan van Sekkaki zou hebben ontvangen en later terugbetaald. Volgens het parket heeft dat geld een criminele oorsprong, maar Nainggolan had geen rol bij de invoer of distributie van de cocaïne.

Naast Nainggolan zullen nog vijftien andere verdachten terechtstaan. Twee van hen worden vervolgd voor hetzelfde misdrijf als Nainggolan, terwijl anderen zich moeten verantwoorden voor lidmaatschap van de bende, het vervoeren van middelen zonder vergunning en het gebruik van voertuigen met verborgen compartimenten.





Drie verdachten worden gezien als leiders van de criminele organisatie. Drie andere personen werden buiten vervolging gesteld. Een datum voor het proces is voorlopig nog niet bekend.