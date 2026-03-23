Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers, watcher Rode Duivels
Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Hans Vanaken trekt niet mee op reis naar de Verenigde Staten met de Rode Duivels. Dat blijkt uit het persbericht van Club Brugge, dat de lijst met internationals voor de interlandperiode van maart bekendmaakte. Daarop ontbreekt de 33-jarige aanvallende middenvelder.

Vrijdag heeft Rudi Garcia een lijst van 28 spelers bekendgemaakt voor de volgende bijeenkomst van de Rode Duivels en de mini-stage in de Verenigde Staten, als voorbereiding op het WK 2026.

Een ruimere selectie dan we gewoon zijn, om mogelijke afwezigheden op te vangen van meerdere spelers die erg onzeker zijn. Onder hen: Youri Tielemans, maar ook Hans Vanaken.

De aanvallende middenvelder van Club Brugge werd bij de verplaatsing naar Westerlo al aan de rust vervangen en miste dit weekend tegen KV Mechelen zijn eerste wedstrijd van het seizoen, door een heupblessure.

Geen Hans Vanaken bij de Duivels in maart?

Rudi Garcia had zijn situatie nog open gelaten en wilde zijn fysieke toestand pas evalueren bij zijn aankomst in het Proximus Basecamp in Tubeke, maar de communicatie van Club Brugge lijkt de vraag al beantwoord te hebben.

De club uit Venetië van het Noorden laat weten dat 13 internationals de kleuren van hun nationale ploeg zullen verdedigen… maar vermeldt Hans Vanaken niet bij Joaquin Seys en Brandon Mechele in het vakje "Belgium".

Intussen heeft hij de looptrainingen hervat, maar een volledige terugkeer in competitieverband is nog niet aan de orde. Bij Club Brugge willen ze duidelijk geen risico nemen met hun sleutelspeler. Ook Vanaken zelf kiest voor voorzichtigheid, zeker met het belangrijke slot van het seizoen in het vooruitzicht.

Daarnaast speelt ook de verre verplaatsing naar de Verenigde Staten een rol. De lange vlucht zou zijn herstel niet ten goede komen, waardoor de keuze om thuis te blijven logisch is.

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

