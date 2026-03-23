Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Zeven supporters van KAA Gent hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor vandalisme in het Jan Breydelstadion. De feiten dateren van de nacht voor een wedstrijd tegen Club Brugge.

In de nacht van 25 op 26 februari 2023 drongen onbekenden het stadion binnen. Er werd niets gestolen, maar er werd wel aanzienlijke schade aangericht. Zo werden muren beklad met graffiti en beledigende boodschappen richting Club Brugge en zijn supporters.

Ook het veld zelf moest eraan geloven. De doelpalen werden met blauwe verf bewerkt en in de middencirkel werd ‘9K’ ingebrand, een duidelijke verwijzing naar de postcode van Gent.

Na het incident dienden zowel de stad Brugge als Club Brugge klacht in. Een onderzoek van de lokale politie leidde uiteindelijk tot de identificatie van meerdere verdachten, waarna het parket besloot om zeven personen voor de rechtbank te brengen.

Volgens het openbaar ministerie waren vier beklaagden rechtstreeks betrokken bij de feiten, terwijl drie anderen op de uitkijk stonden. Ze worden vervolgd voor onder meer bendevorming, vandalisme en graffiti.



Het parket vorderde voor alle beklaagden een werkstraf en een stadionverbod. De verdediging vroeg deels vrijspraak en verzette zich tegen een stadionverbod. De rechtbank doet uitspraak op 27 april.

