Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Union Sint-Gillis heeft de reguliere competitie afgesloten als leider na een overtuigende 1-3-zege tegen STVV. De Brusselaars trekken zo met vertrouwen naar de Champions' Play-offs, maar binnen de club leeft het gevoel dat hun prestatie onderbelicht blijft.

Al sinds de zesde speeldag staat Union op kop, een constante die volgens Rob Schoofs meer erkenning verdient. “Er wordt weinig aandacht aan besteed in België. Het gaat altijd over anderen en het wordt nooit gezegd dat Union daar al een heel jaar staat”, klinkt het.

Volgens Schoofs is die leidersplaats allesbehalve vanzelfsprekend. “Het is niet eenvoudig om elke week opnieuw te presteren en daar te blijven staan, want iedereen wil van ons winnen.” De middenvelder benadrukt dat net die regelmaat de sterkte van Union is dit seizoen.

Trainer David Hubert kijkt zelf minder naar de perceptie, maar focust op de prestaties. “We willen de beste versie van onszelf zijn. We kijken niet naar links of rechts, onze prestatie telt”, houdt hij de blik vooruit gericht.

Met een kleine voorsprong op onder meer Club Brugge beloven de Champions’ Play-offs razend spannend te worden. Union beseft dat het zich geen verslapping kan permitteren als het die eerste plaats wil verzilveren.

Daarnaast wachten nog drukke weken, met ook een bekerfinale tegen RSC Anderlecht op het programma. “We spelen nog elf finales”, besluit Hubert. “We zullen ze aanvatten met grote honger.”

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Twee doelpunten van Union SG zijn geen toeval: "Steek er zoveel als mogelijk tijd in"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Kyriani Sabbe na overtuigende zege van Club Brugge: "Of wij favoriet zijn voor de titel?"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen en kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen

Leider Union maatje te sterk voor bleek STVV

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Reactie

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Het overzicht van alle ploegen: wie speelt Champions', Europe en Relegation Play-offs?

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe" Reactie

Jimmy De Wulf heeft Cercle Brugge eigenlijk al gered na zege op Anderlecht: "Dit is geen wraak" Reactie

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

