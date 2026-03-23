Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Union Sint-Gillis heeft de reguliere competitie afgesloten als leider na een overtuigende 1-3-zege tegen STVV. De Brusselaars trekken zo met vertrouwen naar de Champions' Play-offs, maar binnen de club leeft het gevoel dat hun prestatie onderbelicht blijft.

Al sinds de zesde speeldag staat Union op kop, een constante die volgens Rob Schoofs meer erkenning verdient. “Er wordt weinig aandacht aan besteed in België. Het gaat altijd over anderen en het wordt nooit gezegd dat Union daar al een heel jaar staat”, klinkt het.

Volgens Schoofs is die leidersplaats allesbehalve vanzelfsprekend. “Het is niet eenvoudig om elke week opnieuw te presteren en daar te blijven staan, want iedereen wil van ons winnen.” De middenvelder benadrukt dat net die regelmaat de sterkte van Union is dit seizoen.

Rob Schoofs vindt dat Union te weinig aandacht krijgt

Trainer David Hubert kijkt zelf minder naar de perceptie, maar focust op de prestaties. “We willen de beste versie van onszelf zijn. We kijken niet naar links of rechts, onze prestatie telt”, houdt hij de blik vooruit gericht.

Met een kleine voorsprong op onder meer Club Brugge beloven de Champions’ Play-offs razend spannend te worden. Union beseft dat het zich geen verslapping kan permitteren als het die eerste plaats wil verzilveren.

Daarnaast wachten nog drukke weken, met ook een bekerfinale tegen RSC Anderlecht op het programma. “We spelen nog elf finales”, besluit Hubert. “We zullen ze aanvatten met grote honger.”