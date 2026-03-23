Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

De Rode Duivels zullen het in de komende oefeninterlands zonder twee belangrijke namen moeten doen. Leandro Trossard en Hans Vanaken reizen niet mee naar de Verenigde Staten voor de wedstrijden tegen de VS en Mexico.

De KBVB bevestigde dat beide spelers afhaken door fysieke klachten. In overleg met hun clubs werd beslist om geen risico’s te nemen en hen niet op te roepen voor de interlandperiode.

Voor Trossard werd die beslissing genomen in samenspraak met Arsenal FC. De aanvaller kampt met fysieke ongemakken en krijgt nu de tijd om volledig te herstellen, zonder extra belasting van internationale verplichtingen.

Geen risico nemen met Vanaken en Trossard

Ook Vanaken blijft dus aan de kant. De middenvelder van Club Brugge liep eerder een heupblessure op en moest daardoor al forfait geven in de competitie. Hij hervatte intussen de looptrainingen, maar is nog niet volledig fit.

Bij Club Brugge willen ze geen enkel risico nemen met hun aanvoerder, zeker met de Champions’ Play-offs in het vooruitzicht. De keuze om de interlands over te slaan past binnen dat voorzichtig beleid.


De voetbalbond wenst beide spelers een spoedig herstel toe en hoopt hen snel opnieuw bij de nationale ploeg te verwelkomen. Mogelijk roept bondscoach Rudi Garcia nog vervangers voor hen op.

