Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Zondag werd de laatste speeldag van de reguliere fase in de Jupiler Pro League afgewerkt. Zopas maakte de Pro League de kalenders voor de play-offs bekend.

Het was tot de laatste minuten opnieuw spannend om te weten wie in de Champions’, Europe en Relegation Play-offs zou zitten. Maar het spannendste deel van de competitie komt er nog aan.

Vanaf 3 april gaan de play-offs effectief van start, na de interlandbreak van de Rode Duivels in de Verenigde Staten. De Pro League heeft vandaag de kalenders voor de play-offs vrijgegeven.

Union SG opent de Champions’ Play-offs tegen STVV. Club Brugge en Anderlecht treffen elkaar, net als KAA Gent en KV Mechelen. Deze matchen worden afgewerkt in het paasweekend.

De eerste clash tussen Union SG en Club Brugge wordt afgewerkt op zondag 19 april, op de derde speeldag van de play-offs. Die match wordt gespeeld op Union SG. Op speeldag 8 is de terugmatch gepland.

De laatste speeldag heeft de wedstrijden Club Brugge-KAA Gent, Union SG-Anderlecht en STVV-KV Mechelen. Die worden op zondag 24 mei om 18.30 uur gespeeld.

De volledige kalender van de play-offs 2026

Play-off 1

Speeldag 1

04/04/2026 20:45 Union SG - STVV
06/04/2026 13:30 Club Brugge - Anderlecht
06/04/2026 18:30 KAA Gent - KV Mechelen

Speeldag 2

11/04/2026 20:45 STVV - Club Brugge
12/04/2026 13:30 KV Mechelen - Union SG
12/04/2026 18:30 Anderlecht - KAA Gent

Speeldag 3

18/04/2026 20:45 KV Mechelen - Anderlecht
19/04/2026 13:30 KAA Gent - STVV
19/04/2026 18:30 Union SG - Club Brugge

Speeldag 4

22/04/2026 20:30 Union SG - KAA Gent
22/04/2026 20:30 Club Brugge - KV Mechelen
23/04/2026 20:30 STVV - Anderlecht

Speeldag 5

26/04/2026 13:30 KAA Gent - Club Brugge
26/04/2026 16:00 KV Mechelen - STVV
26/04/2026 18:30 Anderlecht - Union SG

Speeldag 6

02/05/2026 20:45 STVV - Union SG
03/05/2026 13:30 KV Mechelen - KAA Gent
03/05/2026 18:30 Anderlecht - Club Brugge

Speeldag 7

09/05/2026 20:45 Club Brugge - STVV
10/05/2026 13:30 KAA Gent - Anderlecht
10/05/2026 18:30 Union SG - KV Mechelen

Speeldag 8

16/05/2026 20:45 STVV - KAA Gent
17/05/2026 13:30 Anderlecht - KV Mechelen
17/05/2026 18:30 Club Brugge - Union SG

Speeldag 9

21/05/2026 20:30 KV Mechelen - Club Brugge
21/05/2026 20:30 KAA Gent - Union SG
21/05/2026 20:30 Anderlecht - STVV

Speeldag 10

24/05/2026 18:30 Club Brugge - KAA Gent
24/05/2026 18:30 Union SG - Anderlecht
24/05/2026 18:30 STVV - KV Mechelen

Play-off 2

Speeldag 1

03/04/2026 20:45 Antwerp - KRC Genk
04/04/2026 18:15 OH Leuven - Standard
05/04/2026 18:30 Westerlo - Charleroi

Speeldag 2

10/04/2026 20:45 Charleroi - Antwerp
11/04/2026 18:15 Standard - Westerlo
12/04/2026 16:00 KRC Genk - OH Leuven

Speeldag 3

18/04/2026 16:00 Antwerp - OH Leuven
18/04/2026 18:15 Westerlo - KRC Genk
18/04/2026 18:15 Charleroi - Standard

Speeldag 4

21/04/2026 20:30 Standard - Antwerp
21/04/2026 20:30 KRC Genk - Charleroi
21/04/2026 20:30 OH Leuven - Westerlo

Speeldag 5

25/04/2026 16:00 OH Leuven - Charleroi
25/04/2026 18:15 KRC Genk - Standard
25/04/2026 20:45 Westerlo - Antwerp

Speeldag 6

02/05/2026 16:00 Westerlo - OH Leuven
02/05/2026 18:15 Charleroi - KRC Genk
03/05/2026 16:00 Antwerp - Standard

Speeldag 7

08/05/2026 20:45 Standard - OH Leuven
10/05/2026 16:00 Antwerp - Charleroi
10/05/2026 19:15 KRC Genk - Westerlo

Speeldag 8

15/05/2026 20:45 OH Leuven - Antwerp
16/05/2026 16:00 Charleroi - Westerlo
16/05/2026 18:15 Standard - KRC Genk

Speeldag 9

19/05/2026 20:30 KRC Genk - Antwerp
19/05/2026 20:30 Charleroi - OH Leuven
19/05/2026 20:30 Westerlo - Standard

Speeldag 10

23/05/2026 20:45 OH Leuven - KRC Genk
23/05/2026 20:45 Standard - Charleroi
23/05/2026 20:45 Antwerp - Westerlo

Play-off 3

Speeldag 1

04/04/2026 16:00 Zulte Waregem - Cercle Brugge
06/04/2026 16:00 La Louvière - FCV Dender EH

Speeldag 2

11/04/2026 16:00 Cercle Brugge - La Louvière
12/04/2026 19:15 FCV Dender EH - Zulte Waregem

Speeldag 3

19/04/2026 16:00 FCV Dender EH - Cercle Brugge
19/04/2026 19:15 La Louvière - Zulte Waregem

Speeldag 4

24/04/2026 20:45 Cercle Brugge - FCV Dender EH
26/04/2026 19:15 Zulte Waregem - La Louvière

Speeldag 5

01/05/2026 20:45 Cercle Brugge - Zulte Waregem
03/05/2026 19:15 FCV Dender EH - La Louvière

Speeldag 6

09/05/2026 16:00 La Louvière - Cercle Brugge
09/05/2026 16:00 Zulte Waregem - FCV Dender EH

