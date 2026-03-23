Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Zondag werd de laatste speeldag van de reguliere fase in de Jupiler Pro League afgewerkt. Zopas maakte de Pro League de kalenders voor de play-offs bekend.

Het was tot de laatste minuten opnieuw spannend om te weten wie in de Champions’, Europe en Relegation Play-offs zou zitten. Maar het spannendste deel van de competitie komt er nog aan.

Vanaf 3 april gaan de play-offs effectief van start, na de interlandbreak van de Rode Duivels in de Verenigde Staten. De Pro League heeft vandaag de kalenders voor de play-offs vrijgegeven.

Hoogtepunten

Union SG opent de Champions’ Play-offs tegen STVV. Club Brugge en Anderlecht treffen elkaar, net als KAA Gent en KV Mechelen. Deze matchen worden afgewerkt in het paasweekend.

De eerste clash tussen Union SG en Club Brugge wordt afgewerkt op zondag 19 april, op de derde speeldag van de play-offs. Die match wordt gespeeld op Union SG. Op speeldag 8 is de terugmatch gepland.

De laatste speeldag heeft de wedstrijden Club Brugge-KAA Gent, Union SG-Anderlecht en STVV-KV Mechelen. Die worden op zondag 24 mei om 18.30 uur gespeeld.



De volledige kalender van de play-offs 2026

Speeldag 1

04/04/2026 20:45 Union SG - STVV

06/04/2026 13:30 Club Brugge - Anderlecht

06/04/2026 18:30 KAA Gent - KV Mechelen

Speeldag 2

11/04/2026 20:45 STVV - Club Brugge

12/04/2026 13:30 KV Mechelen - Union SG

12/04/2026 18:30 Anderlecht - KAA Gent

Speeldag 3

18/04/2026 20:45 KV Mechelen - Anderlecht

19/04/2026 13:30 KAA Gent - STVV

19/04/2026 18:30 Union SG - Club Brugge

Speeldag 4

22/04/2026 20:30 Union SG - KAA Gent

22/04/2026 20:30 Club Brugge - KV Mechelen

23/04/2026 20:30 STVV - Anderlecht

Speeldag 5

26/04/2026 13:30 KAA Gent - Club Brugge

26/04/2026 16:00 KV Mechelen - STVV

26/04/2026 18:30 Anderlecht - Union SG

Speeldag 6

02/05/2026 20:45 STVV - Union SG

03/05/2026 13:30 KV Mechelen - KAA Gent

03/05/2026 18:30 Anderlecht - Club Brugge

Speeldag 7

09/05/2026 20:45 Club Brugge - STVV

10/05/2026 13:30 KAA Gent - Anderlecht

10/05/2026 18:30 Union SG - KV Mechelen

Speeldag 8

16/05/2026 20:45 STVV - KAA Gent

17/05/2026 13:30 Anderlecht - KV Mechelen

17/05/2026 18:30 Club Brugge - Union SG

Speeldag 9

21/05/2026 20:30 KV Mechelen - Club Brugge

21/05/2026 20:30 KAA Gent - Union SG

21/05/2026 20:30 Anderlecht - STVV

Speeldag 10

24/05/2026 18:30 Club Brugge - KAA Gent

24/05/2026 18:30 Union SG - Anderlecht

24/05/2026 18:30 STVV - KV Mechelen

Speeldag 1

03/04/2026 20:45 Antwerp - KRC Genk

04/04/2026 18:15 OH Leuven - Standard

05/04/2026 18:30 Westerlo - Charleroi

Speeldag 2

10/04/2026 20:45 Charleroi - Antwerp

11/04/2026 18:15 Standard - Westerlo

12/04/2026 16:00 KRC Genk - OH Leuven

Speeldag 3

18/04/2026 16:00 Antwerp - OH Leuven

18/04/2026 18:15 Westerlo - KRC Genk

18/04/2026 18:15 Charleroi - Standard

Speeldag 4

21/04/2026 20:30 Standard - Antwerp

21/04/2026 20:30 KRC Genk - Charleroi

21/04/2026 20:30 OH Leuven - Westerlo

Speeldag 5

25/04/2026 16:00 OH Leuven - Charleroi

25/04/2026 18:15 KRC Genk - Standard

25/04/2026 20:45 Westerlo - Antwerp

Speeldag 6

02/05/2026 16:00 Westerlo - OH Leuven

02/05/2026 18:15 Charleroi - KRC Genk

03/05/2026 16:00 Antwerp - Standard

Speeldag 7

08/05/2026 20:45 Standard - OH Leuven

10/05/2026 16:00 Antwerp - Charleroi

10/05/2026 19:15 KRC Genk - Westerlo

Speeldag 8

15/05/2026 20:45 OH Leuven - Antwerp

16/05/2026 16:00 Charleroi - Westerlo

16/05/2026 18:15 Standard - KRC Genk

Speeldag 9

19/05/2026 20:30 KRC Genk - Antwerp

19/05/2026 20:30 Charleroi - OH Leuven

19/05/2026 20:30 Westerlo - Standard

Speeldag 10

23/05/2026 20:45 OH Leuven - KRC Genk

23/05/2026 20:45 Standard - Charleroi

23/05/2026 20:45 Antwerp - Westerlo

Speeldag 1

04/04/2026 16:00 Zulte Waregem - Cercle Brugge

06/04/2026 16:00 La Louvière - FCV Dender EH

Speeldag 2

11/04/2026 16:00 Cercle Brugge - La Louvière

12/04/2026 19:15 FCV Dender EH - Zulte Waregem

Speeldag 3

19/04/2026 16:00 FCV Dender EH - Cercle Brugge

19/04/2026 19:15 La Louvière - Zulte Waregem

Speeldag 4

24/04/2026 20:45 Cercle Brugge - FCV Dender EH

26/04/2026 19:15 Zulte Waregem - La Louvière

Speeldag 5

01/05/2026 20:45 Cercle Brugge - Zulte Waregem

03/05/2026 19:15 FCV Dender EH - La Louvière

Speeldag 6

09/05/2026 16:00 La Louvière - Cercle Brugge

09/05/2026 16:00 Zulte Waregem - FCV Dender EH