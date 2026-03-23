Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week
Foto: © photonews

De reguliere fase van de competitie heeft haar laatste verdicts geveld: dit is ons elftal van de 30e speeldag in de Pro League.

Doelman

Er vielen zondag overal doelpunten in de Pro League, maar Matthieu Epolo hield zijn netten schoon bij zijn terugkeer bij Standard. Een redding op een poging van Ferri en een gestopte strafschop: de kapitein van Standard was meteen beslissend.

Verdedigers

Hoewel OHL in het slot gered werd door een doelpunt van Kaba, was het ook dankzij een degelijke defensieve prestatie dat de Leuvenaars de nul konden houden. Roggerio Nyakossi, die in het buitenland belangstelling geniet en veel kan opbrengen, was ronduit indrukwekkend.

Moeilijk om te kiezen tussen Fedde Leysen of Christian Burgess, allebei doelpuntenmakers en opnieuw bepalend voor Union, maar we gaan voor de Engelsman, alweer heel solide.

Mag je in het Elftal van de Week de verdediger opnemen van een ploeg die... vijf goals slikte? Als hij drie assists gaf, zeker wel. Ook al heeft Nolan Gillot twee tegengoals op zijn geweten, het is moeilijk om hem niet als een van onze twee backs van het weekend te kiezen.

Lees ook... Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Magnée gaf ook een assist voor Cercle en verdient een vermelding, maar Kyriani Sabbe op zijn flank kunnen we onmogelijk voorbijgaan: twee goals voor de flankverdediger van Club Brugge tegen KV Mechelen.

Middenveld

Gezien het spektakel dit weekend wordt het middenveld vrij aanvallend. Abdelkahar Kadri begon niet aan de match in Dender, maar zijn invalbeurt hielp AA Gent aan de drie broodnodige punten om de Play-offs niet te missen.

Daan Heymans deed er op zijn beurt alles aan om KRC Genk het kunststukje te laten klaren en in La Louvière de top 6 te halen: met een goal en twee assists sloot de Limburgse aanvallende middenvelder zijn seizoen individueel in schoonheid af.

Maar de man van het weekend is Besfort Zeneli: de aanvallende middenvelder van Union bevestigde zijn bloedvorm met een goal en twee assists. Nu al een zeer veelbelovende aanwinst, die in de Play-offs weleens cruciaal kan worden...

Aanvallers

Zoals zo vaak hoort Christos Tzolis bij ons elftal, met twee assists en een match die zijn plek in het team van de reguliere fase nog wat verstevigt. De Griek is dit seizoen de speler die het vaakst in een van onze ploegen van de week stond.

Joseph Opoku was met een assist beslissend voor Zulte Waregem, al ontsnapten de West-Vlamingen uiteindelijk niet aan de Play-downs. Tot slot was Edan Diop een voortdurende dreiging voor RSC Anderlecht en beslissend met een knap kopbaldoelpunt.

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

20:40
Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

20:00
Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

20:20
Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

17:20
Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

19:40
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

12:40
19
Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

17:40
8
'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

19:00
2
Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

18:14
2
Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten De derde helft

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

19:10
Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

18:40
4
Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

14:15
Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

10:00
2
Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..." Reactie

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..."

15:45
3
Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

14:30
3
In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

18:00
1
Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

15:00
5
Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

17:00
1
38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

12:20
Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

16:30
1
Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

07:20
22
Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

14:02
11
🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

15:15
1
Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

16:00
Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

15:19
3
Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

10:45
Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

11:40
Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

13:45
Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

13:30
Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

13:00
Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

13:15
1
Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

Ontgoocheling, maar ook strijdvaardigheid bij El Ouahdi: "We kunnen er nog voor gaan"

22:00
1
Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

12:01
Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

09:30
13
Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

08:40
1
Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

11:22
5

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

