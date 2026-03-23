Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

De reguliere fase van de competitie heeft haar laatste verdicts geveld: dit is ons elftal van de 30e speeldag in de Pro League.

Doelman

Er vielen zondag overal doelpunten in de Pro League, maar Matthieu Epolo hield zijn netten schoon bij zijn terugkeer bij Standard. Een redding op een poging van Ferri en een gestopte strafschop: de kapitein van Standard was meteen beslissend.

Verdedigers

Hoewel OHL in het slot gered werd door een doelpunt van Kaba, was het ook dankzij een degelijke defensieve prestatie dat de Leuvenaars de nul konden houden. Roggerio Nyakossi, die in het buitenland belangstelling geniet en veel kan opbrengen, was ronduit indrukwekkend.

Moeilijk om te kiezen tussen Fedde Leysen of Christian Burgess, allebei doelpuntenmakers en opnieuw bepalend voor Union, maar we gaan voor de Engelsman, alweer heel solide.

Mag je in het Elftal van de Week de verdediger opnemen van een ploeg die... vijf goals slikte? Als hij drie assists gaf, zeker wel. Ook al heeft Nolan Gillot twee tegengoals op zijn geweten, het is moeilijk om hem niet als een van onze twee backs van het weekend te kiezen.



Magnée gaf ook een assist voor Cercle en verdient een vermelding, maar Kyriani Sabbe op zijn flank kunnen we onmogelijk voorbijgaan: twee goals voor de flankverdediger van Club Brugge tegen KV Mechelen.

Middenveld

Gezien het spektakel dit weekend wordt het middenveld vrij aanvallend. Abdelkahar Kadri begon niet aan de match in Dender, maar zijn invalbeurt hielp AA Gent aan de drie broodnodige punten om de Play-offs niet te missen.

Daan Heymans deed er op zijn beurt alles aan om KRC Genk het kunststukje te laten klaren en in La Louvière de top 6 te halen: met een goal en twee assists sloot de Limburgse aanvallende middenvelder zijn seizoen individueel in schoonheid af.

Maar de man van het weekend is Besfort Zeneli: de aanvallende middenvelder van Union bevestigde zijn bloedvorm met een goal en twee assists. Nu al een zeer veelbelovende aanwinst, die in de Play-offs weleens cruciaal kan worden...

Aanvallers

Zoals zo vaak hoort Christos Tzolis bij ons elftal, met twee assists en een match die zijn plek in het team van de reguliere fase nog wat verstevigt. De Griek is dit seizoen de speler die het vaakst in een van onze ploegen van de week stond.

Joseph Opoku was met een assist beslissend voor Zulte Waregem, al ontsnapten de West-Vlamingen uiteindelijk niet aan de Play-downs. Tot slot was Edan Diop een voortdurende dreiging voor RSC Anderlecht en beslissend met een knap kopbaldoelpunt.