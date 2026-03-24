Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

KRC Genk is er niet in geslaagd om de Champions' Play-offs te halen. En op basis van één welbepaalde statistiek is dat voor analist Marc Degryse ook helemaal logisch.

Genk krijgt 47 goals tegen in JPL

KRC Genk begon sterk op bezoek bij La Louvière. Het liep snel 0-2 uit en ook Marc Degryse had toen in gedachten dat het wel eens een heel bijzondere avond kon worden.

“Bij 0-2 geloofde ik in een monsterscore, en dan was Anderlecht in de problemen gekomen. Uiteindelijk scoorde Genk ook vijf keer. Maar die tegengoals…”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De cijfers zijn ongelofelijk. In 30 competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League kreeg Genk maar liefst 47 doelpunten tegen. Enkel Dender liet nog meer goals binnen.

Hoop op Europees ticket

“47 doelpunten: dat is simpelweg een statistiek voor een playdownploeg. Hoe kun je dan play-off 1 spelen?”, vraagt Degryse zich af. Toch schrijft hij hen niet af voor een Europees ticket.


“Alleen heeft het verleden van de play-offs aangetoond dat wie vierde eindigt in play-off 1, daarna in de strijd om Europees voetbal niet altijd in het voordeel is ten opzichte van de ploeg die vanuit de winning-mood play-off 2 wint. Aan die realiteit kan Racing Genk zich vastklampen”, besluit Degryse.

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

09:00
Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

08:40
1
Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

08:20
1
Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

08:00
Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

07:40
Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

07:20
3
"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

06:30
"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

22:30
Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

23:00
Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

21:00
Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

22:00
4
"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

21:40
1
Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

21:20
1
Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

20:40
Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

20:20
Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

19:20
Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

20:00
Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

19:40
Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten De derde helft

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

19:10
'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

19:00
2
Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

18:40
5
Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

17:40
16
In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

18:00
7
Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

18:14
2
Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

17:20
Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

17:00
3
Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..." Reactie

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..."

15:45
3
Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

16:30
2
🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

15:15
1
Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

16:00
Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

14:15
1
Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

15:00
5
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

12:40
22
Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

14:30
4
Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

15:19
3
Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

12:01

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari Stigo12 Stigo12 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september" Standard 2.0 Standard 2.0 over Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen Wesl Wesl over In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" André Coenen André Coenen over "Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard pinantie pinantie over Messoudi en Stijnen bikkelhard voor KV Kortrijk over match op Seraing Canard-i Canard-i over Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"
