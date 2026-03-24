Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

KRC Genk is er niet in geslaagd om de Champions' Play-offs te halen. En op basis van één welbepaalde statistiek is dat voor analist Marc Degryse ook helemaal logisch.

Genk krijgt 47 goals tegen in JPL

KRC Genk begon sterk op bezoek bij La Louvière. Het liep snel 0-2 uit en ook Marc Degryse had toen in gedachten dat het wel eens een heel bijzondere avond kon worden.

“Bij 0-2 geloofde ik in een monsterscore, en dan was Anderlecht in de problemen gekomen. Uiteindelijk scoorde Genk ook vijf keer. Maar die tegengoals…”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De cijfers zijn ongelofelijk. In 30 competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League kreeg Genk maar liefst 47 doelpunten tegen. Enkel Dender liet nog meer goals binnen.

Hoop op Europees ticket

“47 doelpunten: dat is simpelweg een statistiek voor een playdownploeg. Hoe kun je dan play-off 1 spelen?”, vraagt Degryse zich af. Toch schrijft hij hen niet af voor een Europees ticket.



“Alleen heeft het verleden van de play-offs aangetoond dat wie vierde eindigt in play-off 1, daarna in de strijd om Europees voetbal niet altijd in het voordeel is ten opzichte van de ploeg die vanuit de winning-mood play-off 2 wint. Aan die realiteit kan Racing Genk zich vastklampen”, besluit Degryse.