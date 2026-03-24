Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

De rode kaart voor Zeno Van den Bosch tegen Oud-Heverlee Leuven zorgde voor heel wat discussie. Volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot was de beslissing echter volledig correct.

In het programma *Under Review* bij DAZN gaf Lardot tekst en uitleg bij de bewuste fase. “De fout op zich is duidelijk en verdient een gele kaart”, klonk het duidelijk.

Scheidsrechter Nicolas Laforge liet het spel eerst doorgaan om een beloftevolle aanval niet af te breken. Volgens Lardot was dat de juiste keuze. “We moeten zo’n kans laten doorgaan, en dat heeft hij goed gedaan.”

Toen er niet werd gescoord, kwam de fase opnieuw onder de aandacht. “Dat is niet belangrijk, want de kans werd gegeven. Daarna moet je terugkomen op de fout”, aldus Lardot.

De tackle van Van den Bosch werd als onbesuisd beoordeeld. Daardoor volgde een tweede gele kaart, wat automatisch leidde tot uitsluiting. “In dit geval is die tweede gele kaart volledig terecht”, benadrukte hij.



Ook over de korte vertraging bij het tonen van de kaart was er duidelijkheid. Volgens Lardot moest Laforge simpelweg even zoeken naar de juiste speler, en was er geen sprake van twijfel of vergetelheid.