"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

RSC Anderlecht verloor op de slotspeeldag in eigen huis van Cercle Brugge (2-3). Geen goede generale repetitie richting de Champions' Play-offs.

Anderlecht op het nippertje in Champions’ Play-offs

Het was op een gegeven moment bijzonder nipt voor RSC Anderlecht. KRC Genk stond op een bepaald moment op amper twee goals van de kwalificatie voor de Champions’ Play-offs ten nadele van RSC Anderlecht.

“Ze zijn eigenlijk aan een catastrofe ontsnapt, hè. Een hele tijd op maar twee doelpunten van een tuimeling naar plaats zeven, thuis tegen Cercle Brugge ... Ja, dat is ronduit onvergeeflijk, zoals Taravel dat ook heeft aangegeven”, vertelt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Anderlecht geeft zo totaal geen indruk dat het ook maar iets kan betekenen in de play-offs, terwijl heel wat analisten toch hadden verwacht dat zij eventueel voor de verrassing zouden kunnen zorgen.

Toekomst Nathan De Cat

“Ook Taravel kent nu dus de frustraties van velen van zijn voorgangers met deze spelersgroep. Je denkt aan een nieuwe wind, groepsgevoel, solidariteit, een nieuwe start... En dan is het toch weer dit”, gaat Vandenbempt verder.

De analist trekt zelfs een stevige conclusie. “Nog deze bedenking: als ik dan Nathan De Cat zie spelen, zou die dan niet denken: ja, wil ik hier eigenlijk echt nog wel een jaar langer tussenlopen?”, vraagt Vandenbempt zich af.