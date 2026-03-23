Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Standard Luik staat opnieuw voor een deelname aan de Europe Play-offs, maar dat vooruitzicht boezemt weinig vertrouwen in. Voor de Luikenaars is deze nacompetitie de voorbije jaren uitgegroeid tot een ware nachtmerrie.

Hoewel de Rouches zich opnieuw wisten te plaatsen, tonen de cijfers aan dat ze allerminst favoriet zijn. Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 behoort Standard tot de zwakst presterende ploegen in deze competitieformule.

Van de 23 clubs die ooit deelnamen aan de Europe Play-offs, haalt Standard niet eens gemiddeld één punt per wedstrijd. Enkel Beerschot en KSV Roeselare doen nog slechter, wat de pijnlijke realiteit onderstreept.

Het meest frappante cijfer is echter de huidige reeks. Standard is al 30 wedstrijden op rij zonder overwinning in de play-offs, een negatieve statistiek die begon in het seizoen 2020-2021 en sindsdien alleen maar verder aandikte.

Einde aan negatieve reeks Standard?

Ter vergelijking: ploegen als Waasland-Beveren en Beerschot kenden ook moeilijke reeksen, maar kwamen nooit in de buurt van dergelijke cijfers. Dat maakt de situatie in Luik des te schrijnender.



Voor coach Vincent Euvrard en zijn spelersgroep is de opdracht dan ook duidelijk: eindelijk komaf maken met dat verleden. Want zonder snelle ommekeer dreigt Standard opnieuw onderaan te eindigen in de play-offs en wordt een vijfde teleurstelling op rij wel erg reëel.