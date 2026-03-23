Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2534

Standard Luik staat opnieuw voor een deelname aan de Europe Play-offs, maar dat vooruitzicht boezemt weinig vertrouwen in. Voor de Luikenaars is deze nacompetitie de voorbije jaren uitgegroeid tot een ware nachtmerrie.

Hoewel de Rouches zich opnieuw wisten te plaatsen, tonen de cijfers aan dat ze allerminst favoriet zijn. Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 behoort Standard tot de zwakst presterende ploegen in deze competitieformule.

Van de 23 clubs die ooit deelnamen aan de Europe Play-offs, haalt Standard niet eens gemiddeld één punt per wedstrijd. Enkel Beerschot en KSV Roeselare doen nog slechter, wat de pijnlijke realiteit onderstreept.

Het meest frappante cijfer is echter de huidige reeks. Standard is al 30 wedstrijden op rij zonder overwinning in de play-offs, een negatieve statistiek die begon in het seizoen 2020-2021 en sindsdien alleen maar verder aandikte.

Einde aan negatieve reeks Standard?

Ter vergelijking: ploegen als Waasland-Beveren en Beerschot kenden ook moeilijke reeksen, maar kwamen nooit in de buurt van dergelijke cijfers. Dat maakt de situatie in Luik des te schrijnender.


Voor coach Vincent Euvrard en zijn spelersgroep is de opdracht dan ook duidelijk: eindelijk komaf maken met dat verleden. Want zonder snelle ommekeer dreigt Standard opnieuw onderaan te eindigen in de play-offs en wordt een vijfde teleurstelling op rij wel erg reëel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

23:00
Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

20:20
De derde helft

22:30
"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

21:40
Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

21:20
1
Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

21:00
Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

20:40
Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

20:00
Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

19:20
Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

19:40
Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

19:10
'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

19:00
2
Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

18:40
5
Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

17:40
11
In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

18:00
5
Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

18:14
2
Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

17:20
Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

17:00
3
Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..."

15:45
3
Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

16:30
1
🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

15:15
1
Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

16:00
Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

15:00
5
Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

14:30
3
Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

15:19
3
Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

14:15
1
Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

14:02
11
Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

13:45
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

12:40
22
Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

13:30
Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

13:00
Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

13:15
4
38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

12:20
Analisten unisono scherp voor KAA Gent

12:01
Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

11:40
Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

MaestroZokora#5 MaestroZokora#5 over Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken Sheltie963 Sheltie963 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" w-b forever w-b forever over Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker Bemmer Bemmer over Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde van Vincent Janssen FCBalto FCBalto over In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert jawaddedadde jawaddedadde over Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS" Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans Dirk1897 Dirk1897 over Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner Ratko Svilar Ratko Svilar over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Dog3 Dog3 over 🎥 Offday van KV Mechelen tegen Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved