"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

Royal Antwerp FC heeft een moeilijk seizoen achter de rug. En dat zou wel eens de nodige gevolgen kunnen hebben voor de transfer van een speler uit de Jupiler Pro League.

Moeilijk seizoen voor The Great Old

Het werd een dramatisch seizoen voor Royal Antwerp FC. De club pakte slechts de tiende plek in de Jupiler Pro League, met amper 35 punten op 90.

En ook de toekomst oogt niet meteen rooskleurig. The Great Old wil financieel zelfbedruipend worden, zonder de steun van voorzitter Paul Gheysens. Maar dan is er niet veel budget om te werken en transfers te regelen.

Erenbjerg naar Antwerp?

Zo was er afgelopen zomer de nodige interesse in Jeppe Erenbjerg. Hij verteerde de overgang van tweede naar eerste klasse bijzonder goed en is klaar voor een stapje hogerop.

“Met zijn energie en zijn enorme cijfers – hij scoorde toch tien keer – was hij erg belangrijk voor Zulte Waregem”, zo zag ook Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Lees ook... Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar
Toch is hij niet overtuigd dat Erenbjerg voor Antwerp zal kiezen in de zomer. “Antwerp pushte in de winter al, maar als je ziet hoeveel onzekerheid daar hangt rond de toekomst van de club, weet ik niet of hij daar nog zo happig op zal zijn”, besluit de analist.

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten De derde helft

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..." Reactie

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

