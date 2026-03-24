"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

Royal Antwerp FC heeft een moeilijk seizoen achter de rug. En dat zou wel eens de nodige gevolgen kunnen hebben voor de transfer van een speler uit de Jupiler Pro League.

Moeilijk seizoen voor The Great Old

Het werd een dramatisch seizoen voor Royal Antwerp FC. De club pakte slechts de tiende plek in de Jupiler Pro League, met amper 35 punten op 90.

En ook de toekomst oogt niet meteen rooskleurig. The Great Old wil financieel zelfbedruipend worden, zonder de steun van voorzitter Paul Gheysens. Maar dan is er niet veel budget om te werken en transfers te regelen.

Erenbjerg naar Antwerp?

Zo was er afgelopen zomer de nodige interesse in Jeppe Erenbjerg. Hij verteerde de overgang van tweede naar eerste klasse bijzonder goed en is klaar voor een stapje hogerop.

“Met zijn energie en zijn enorme cijfers – hij scoorde toch tien keer – was hij erg belangrijk voor Zulte Waregem”, zo zag ook Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Toch is hij niet overtuigd dat Erenbjerg voor Antwerp zal kiezen in de zomer. “Antwerp pushte in de winter al, maar als je ziet hoeveel onzekerheid daar hangt rond de toekomst van de club, weet ik niet of hij daar nog zo happig op zal zijn”, besluit de analist.