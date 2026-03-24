Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

"Zolang het mathematisch kan, gaan we ervoor knokken." Dat was de slotsom na de match tussen Dender en KAA Gent afgelopen zondag. Yannick Ferrera, Amine Daali en co beseffen dat het moeilijk wordt, maar willen er alles aan blijven doen.

Zulte Waregem, La Louvière, Cercle Brugge en FCV Dender EH zijn veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Doordat er dit seizoen maar maximaal één ploeg zakt - en dus geen twee zekere dalers en een mogelijke derde daler - is die play-off een beetje minder interessant.

Te meer Dender een enorm grote kloof heeft in te halen op de drie andere ploegen. Zulte Waregem heeft 32 punten, La Louvière en Cercle Brugge 31 en Dender 19. Bovendien telt bij gelijke punten de reguliere competitie, dus Dender moet geen 12 en wel 13 punten inhalen op La Louvière of Cercle Brugge.

Huzarenstukje voor Dender op komst?

Een huzarenstukje. De winnaar van het duel tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge kan op zondag al zeker zijn van de redding als La Louvière ook wint van Dender. En ook La Louvière kan dan al zeker zijn van redding.

Na twee speeldagen kan het mathematisch gezien al voorbij zijn. Dender lijkt 18 op 18 te moeten halen om nog kans te maken ... En als de andere drie ploegen onderling hun thuiswedstrijden winnen en allen 6 op 18 halen is zelfs dat niet genoeg. Spanning? Of toch maar al kijken naar de barragewedstrijd tegen pakweg Beerschot of Lommel ... of toch nog tegen Kortrijk?

Speeldag 1

04/04/2026 16:00 Zulte Waregem - Cercle Brugge
06/04/2026 16:00 La Louvière - FCV Dender EH

Speeldag 2

11/04/2026 16:00 Cercle Brugge - La Louvière
12/04/2026 19:15 FCV Dender EH - Zulte Waregem

Speeldag 3

19/04/2026 16:00 FCV Dender EH - Cercle Brugge
19/04/2026 19:15 La Louvière - Zulte Waregem

Speeldag 4

24/04/2026 20:45 Cercle Brugge - FCV Dender EH
26/04/2026 19:15 Zulte Waregem - La Louvière

Speeldag 5

01/05/2026 20:45 Cercle Brugge - Zulte Waregem
03/05/2026 19:15 FCV Dender EH - La Louvière

Speeldag 6

09/05/2026 16:00 La Louvière - Cercle Brugge
09/05/2026 16:00 Zulte Waregem - FCV Dender EH

Wie gaat degraderen?

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

