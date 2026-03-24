Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Hein Vanhaezebrouck heeft zich lovend uitgelaten over Keisuke Goto na diens sterke seizoen bij Sint-Truidense VV. De analist noemt de Japanner zonder aarzelen één van de revelaties van het afgelopen jaar in de Jupiler Pro League.

“Een speler van seizoensrevelatie STVV mag niet ontbreken, en ik koos voor Keisuke Goto”, klinkt het duidelijk over zijn keuze voor Goto als spits in zijn elftal van het seizoen. De aanvaller maakte indruk met zijn doelpunten en constante dreiging, en groeide uit tot een sleutelpion in het elftal van de Truienaars.

Vanhaezebrouck begrijpt echter niet waarom RSC Anderlecht hem eerder liet vertrekken. “Het blijft gek: Anderlecht betaalde in de winter veel geld voor een spits, terwijl het er in de zomer al één had en die verhuurde”, stelt hij kritisch in Het Nieuwsblad.

Gaat Anderlecht Keisuke Goto verkopen?

De analist trok die conclusie al eerder. “Ik vroeg me toen al af waarom ze Goto niet gebruikten”, zegt hij. “Maar het is niet de eerste keer dat ze het daar fout inschatten.” Volgens hem bewijst het seizoen van de Japanner dat hij klaar was voor een rol op een hoger niveau.

Met zijn prestaties bij STVV heeft Goto zich ondertussen in de kijker gespeeld, ook buiten België. De kans lijkt klein dat hij nog een seizoen in Stayen blijft, mede door de financiële beperkingen van de club.



Vanhaezebrouck ziet dan ook een onzekere toekomst. “STVV kan hem niet betalen, van Anderlecht weet ik niet of ze hem per se terug willen en Goto zal ook niet staan springen om terug te keren”, besluit hij. “Misschien is een transfer naar het buitenland wel de meest logische volgende stap.”