Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Marc Coucke zit momenteel in Miami. Toch is hij volgens Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw nog steeds enorm begaan met RSC Anderlecht. Het debacle tegen Cercle Brugge kwam bij hem dan ook heel hard aan.

RSC Anderlecht speelt de komende weken dan toch de Champions' Play-offs. Even zag het er wel nog vies uit zondag, toen KRC Genk vlotjes aan het winnen was in La Louvière en Anderlecht zwaar achterstond tegen Cercle Brugge.

Marc Coucke kijkt zelfs naar de U23-wedstrijden

Op doelsaldo werden de meubelen gered en doordat Genk in het slot nog de 4-5 en zelfs de 5-5 slikte in Henegouwen was Anderlecht zeker van de top-6. Daarin zal het wel zwaar aan de bak moeten om Europees voetbal af te dwingen.

Marc Coucke was zondag niet aanwezig in het Lotto Park. En dus waren er hier en daar al wat vragen over de betrokkenheid van de sterke man van paars-wit. Geen enkele reden toe, want Coucke is er zeker nog mee bezig.

Marc Coucke ontgoocheld

“Ik hoor Marc vaak. Hij is in Miami­, maar heeft de match tegen Cercle Brugge op het vliegtuig gezien. Marc bekijkt trouwens ook alle wedstrijden van de U23", aldus Kenneth Bornauw in een reactie daarover in Het Nieuwsblad.



"Hij was natuurlijk ontgoocheld na het verlies tegen Cercle. Maar Marc is en blijft heel hard bezig en begaan met Anderlecht." En de ontgoocheling? Die is niet meer dan normaal na de 0 op 6 tegen Mechelen en Cercle Brugge.