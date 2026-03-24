Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Word fan van KRC Genk! 2054

De maskers zijn afgevallen, de play-offs zijn bekend. KAA Gent en RSC Anderlecht pakten de laatste twee tickets voor de Champions' Play-offs, KRC Genk greep er nipt naast. Wat hebben de analisten daarover te zeggen?

Wie vooraf had gegokt dat we de Champions' Play-offs gingen spelen met STVV en KV Mechelen? Die zou nu mogelijk zeer rijk kunnen zijn. Union SG en Club Brugge werden dan weer wel helemaal bovenaan het klassement verwacht.

KRC Genk niet in Champions' Play-offs is een gemis

En de strijd om de laatste tickets? Met Standard, Antwerp en Genk zijn er heel wat topploegen dit seizoen (andermaal) niet bij. Hein Vanhaezebrouck zal vooral Genk in de Champions' Play-offs toch wel gaan missen. 

De reden daartoe is ... Kos Karetsas. "Hij stak vorig seizoen al zijn neus aan het venster, maar nu is Kos Karetsas samen met Tzolis de beste speler in onze competitie", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse in Het Nieuwsblad.

Kos Karetsas moet Genk een Europees ticket geven

"Hij heeft de flitsen ingeruild voor een bepalende rol. Gezien die evolutie hoort hij altijd in het type-elftal van de competitie. Het is superjammer dat hij niet in de Champions' Play-offs te bewonderen is", aldus de gewezen coach van Genk.

En dus is de opdracht voor Karetsas volgens Vanhaezebrouck meteen heel erg duidelijk: "Hij moet Genk als afscheidscadeau dan maar een Europees ticket via de Europe Play-offs bezorgen. Vertrekken zal hij sowieso, de vraag gaat enorm zijn.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Konstantinos Karetsas
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

pief pief over Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet" RememberLierse RememberLierse over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie zimbo zimbo over Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari KV bearhh KV bearhh over Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken Soccer 7 Soccer 7 over "Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt? JaKu JaKu over Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar Joe Joe over Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen André Coenen André Coenen over Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS" Kid A Kid A over Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved