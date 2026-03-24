Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

De maskers zijn afgevallen, de play-offs zijn bekend. KAA Gent en RSC Anderlecht pakten de laatste twee tickets voor de Champions' Play-offs, KRC Genk greep er nipt naast. Wat hebben de analisten daarover te zeggen?

Wie vooraf had gegokt dat we de Champions' Play-offs gingen spelen met STVV en KV Mechelen? Die zou nu mogelijk zeer rijk kunnen zijn. Union SG en Club Brugge werden dan weer wel helemaal bovenaan het klassement verwacht.

KRC Genk niet in Champions' Play-offs is een gemis

En de strijd om de laatste tickets? Met Standard, Antwerp en Genk zijn er heel wat topploegen dit seizoen (andermaal) niet bij. Hein Vanhaezebrouck zal vooral Genk in de Champions' Play-offs toch wel gaan missen.

De reden daartoe is ... Kos Karetsas. "Hij stak vorig seizoen al zijn neus aan het venster, maar nu is Kos Karetsas samen met Tzolis de beste speler in onze competitie", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse in Het Nieuwsblad.

Kos Karetsas moet Genk een Europees ticket geven

"Hij heeft de flitsen ingeruild voor een bepalende rol. Gezien die evolutie hoort hij altijd in het type-elftal van de competitie. Het is superjammer dat hij niet in de Champions' Play-offs te bewonderen is", aldus de gewezen coach van Genk.

Lees ook... "Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?›

En dus is de opdracht voor Karetsas volgens Vanhaezebrouck meteen heel erg duidelijk: "Hij moet Genk als afscheidscadeau dan maar een Europees ticket via de Europe Play-offs bezorgen. Vertrekken zal hij sowieso, de vraag gaat enorm zijn.”