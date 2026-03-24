Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

STVV heeft een klein knauwtje gekregen op het einde van de reguliere competitie en lijkt daardoor in de Champions' Play-offs eerder naar beneden dan naar boven te moeten gaan kijken. Steven Defour heeft alvast vooruitgeblikt.

De laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie leverden voor STVV een pijnlijke 0 op 6 op. Er werd verloren op bezoek bij KRC Genk én in eigen huis werd ook kansloos verloren van kampioen en leider Union SG.

Defour had meer verwacht van STVV tegen Union SG

"Van STVV had ik meer verwacht tegen Union. Voor een uitverkocht Stayen had het de apotheose kunnen zijn van hun geweldig seizoen, maar ze bleven onder hun niveau", aldus Steven Defour kritisch over de prestatie van De Kanaries.

"Met drie nederlagen in hun laatste vier wedstrijden hebben ze de rol bovenin moeten lossen. Misschien is de druk toch een beetje van de ketel sinds ze zeker zijn van hun ticket voor de Champions' Play-offs. Al is het maar één procentje minder in vergelijking met ervoor, dan nog kan dat het verschil zijn tussen winnen en verliezen."

Derde plaats voor STVV het (hoogst) haalbare?

Defour hoopt dat STVV nu opnieuw helemaal wakker is om zo de doelen te gaan halen. Dat zou de derde plaats moeten zijn volgens Defour. "Gezien het klassement en de waardeverhoudingen met de achtervolgers lijkt me dat zeker haalbaar."



"Na al het moois wat STVV dit seizoen heeft laten zien, moeten ze in staat zijn om AA Gent en Anderlecht af te houden. Het zou ook verdiend zijn, een derde plaats zou de kers op de taart zijn", klinkt het in Het Belang van Limburg.