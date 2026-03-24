📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

De Rode Duivels zijn begin deze week in Tubeke aangekomen. Onder de aanwezigen ook een kleine verrassing, want Hans Vanaken was er gewoon bij. Die heeft nochtans forfait moeten geven. Mogelijk volgt er een check-up om hem formeel af te schrijven.

Het is elke keer wel een beetje koppen kijken, zeker als er nieuwkomers verwacht worden in Tubeke. De komende week zal onder meer Nathan De Cat een liedje moeten zingen om helemaal deel te worden van de Rode Duivels. Dat zal ook zo zijn voor Stassin en Godts.

Er was echter ook een opvallende aanwezige in Tubeke bij de aanmelding voor het oefenkamp in de USA. Hans Vanaken tekende namelijk present op het oefencentrum, ook al werd zijn forfait maandag nog aangekondigd.

De speler van Club Brugge zakte af naar het Nationaal Oefencentrum in Tubeke. Om nog een check-up te doen en formeel afgemeld te worden? Of gewoon om de ploegmaats uit te wuiven en even hallo te gaan zeggen?

Keert Hans Vanaken meteen terug naar huis? Betrokkenheid is groot

Er mag verwacht worden dat ook Youri Tielemans geen minuten zal maken deze interlandbreak, maar de kapitein wilde er ook graag bij zijn. Het toont dat er grote betrokkenheid is van de spelers voor de nationale ploeg.

Er is geen vervanger aangekondigd in de selectie voor Vanaken of Leandro Trossard, die eveneens forfait gaf. Omdat Rudi Garcia in zijn oorspronkelijke groep 28 spelers heeft opgenomen, is het mogelijk dat hij het niet nodig acht om op het laatste moment nog wijzigingen door te voeren.