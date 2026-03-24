Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

De beelden van de bloedende duim van Noa Lang gingen vorige week de wereld rond. De Nederlander komt zelf met tekst en uitleg bij de blessure.

In de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool FC en Galatasaray SK blesseerde Noa Lang zich lelijk aan de duim. Er werd eventjes gevreesd dat het ledemaat enkele centimers korter zou worden, maar uiteindelijk bleef het bij een diepe snede.

"Dat was geen pretje", aldus Lang in de Nederlandse media. "Zeker niet om het bij je eigen duim te zien. Ik bleef met mijn duim achter het reclamebord aan een heel scherp hek gangen."

Noa Lang met een dikke duim: ,,Ik ben rechtshandig. Dat is op de toilet niet echt handig en Playstationen gaat ook niet echt, maar ach: hij zit er nog aan.’’ pic.twitter.com/0HfVuYXRcI — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) March 24, 2026

Lang werd geopereerd, maar sloot inmiddels aan bij Oranje. Al is zijn duim stevig ingepakt om te vermijden dat de blessure tijdens de trainingen of wedstrijden erger kan worden.

"De operatie is goed verlopen", aldus Lang. "En er is héél goed voor me gezorgd. Al moet ik wel toegeven dat ik er nog last van heb. Vooral bij de dagdagelijkse dingen."





"Ik ben rechtshandig", knipoogt Lang. "Dus op het toilet is het allesbehalve ideaal. Ook de spelletjes op de PlayStation zijn vandaag lastig. Gelukkig wordt voetbal met de voeten gespeeld."