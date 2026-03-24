Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

Johan Boskamp geeft nog steeds wekelijks zijn analyses aan Het Belang van Limburg onder meer. En ook in Nederland blijft hij zich kranig houden, ook al gaat het niet goed met hem. Verschillende mensen maken zich zorgen.

Johan Boskamp ziet af. De voorbije maanden heeft hij veel pijn. Dat heeft hij zelf ook niet onder stoelen of banken gestoken, maar de Nederlandse analist, gewezen coach en profvoetballer houdt zich wel steevast kranig.

Johan Boskamp heeft pijn en ziet af

Zo blijft hij wekelijks naar voetbalwedstrijden kijken en de nodige analyses uitvoeren. Met branie en zijn compleet eigen stijl, hoe kan het ook anders. Maar achter de schermen gaat het dus echt niet goed met Bossie.

Dit weekend was hij in Rotterdam voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax Amsterdam. Het werd 1-1 na een slechte wedstrijd, maar dat was niet het belangrijkste voor onder meer René Van der Gijp. "We gingen vooral voor Jan."

René Van der Gijp maakt zich ernstig zorgen

"Het was ontzettend fijn dat er was, maar we zijn wel enorm geschrokken", klonk het in Vandaag Inside. "Enorm geschrokken. Hij heeft geen twee, maar vijf jassen uitgedaan. Hij heeft ook ontzettend veel pijn. Het wordt hard werken om hierover heen te komen."



"Hij heeft continu pijn, ook als hij op de bank zit of in bed ligt." Wilfred Genée pikte meteen in: "Hij gaf het zelf ook aan dat hij zestien pillen per dag moet pakken. Een paar weken geleden was het nog erger, het is echt klote voor hem."