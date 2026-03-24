RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

RSC Anderlecht moet op speeldag 1 op bezoek naar Club Brugge in de strijd om de Champions' Play-offs. Dat kan ook meteen een mooie graadmeter worden voor paars-wit, met oog op de ambities in de competitie.

RSC Anderlecht staat in de competitie elf punten in het krijt bij leider Union SG en tien punten bij Club Brugge op nummer twee. Toch gaf CEO Bornauw van paars-wit aan dat ze ook in de competitie met ambitie starten.

CEO Bornauw gelooft er nog in voor RSC Anderlecht

In een interview heeft de CEO de boel op scherp gezet. Alle wedstrijden zijn van belang en er zal zeker niet alleen op de bekerfinale gemikt worden, zo klonk het al. En dus is de wedstrijd tegen Club Brugge meteen van belang.

"Het is direct een kans om te laten zien dat we er wel klaar voor zijn. In de reguliere competitie hebben we tegen alle Play-off 1-deelnemers al één keer gewonnen. We boekten 17 op 30 in totaal en specifiek tegen Club Brugge 4 op 6."

Anderlecht haalde 17 op 30 in de play-offs

"Dat sterkt ons geloof in goeie play-offs. Nogmaals: als we voltallig zijn en alle spelers zijn mentaal 100 procent op de afspraak, dan is er veel mogelijk. Tegen elke tegenstander", aldus Bornauw in Het Nieuwsblad over de zaak.



Met die 17 op 30 mag Anderlecht zeker nog dromen van (minstens) plaats drie in de Jupiler Pro League. Maar in de play-offs zal het er wel harder aan toegaan dan de voorbije maanden. Bovendien spelen Union G en Club Brugge nu ook geen Europees voetbal meer.